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美成立AI安全顧問委員會 黃仁勳、蘇姿丰入列

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（NVIDIA提供）中央社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（NVIDIA提供）中央社

美國國土安全部今天宣布就研發人工智慧的「安全與保障」成立顧問委員會，成員包括OpenAI、微軟、Alphabet等企業高層，以及輝達執行長黃仁勳超微執行長蘇姿丰

綜合路透社和法新社報導，這個委員會將為運輸部門、管線和電網營運商、網路服務提供商等制定相關建議，「預防和準備因應關鍵服務受AI相關干擾情事，以免影響國家或經濟安全、公眾健康或安全」。

國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）告訴記者，委員會將協助確保AI科技的安全開展，以及設法因應這類科技對能源、公用事業、交通、國防、資訊科技、食品和農業以及金融服務等關鍵服務所構成的威脅。

馬約卡斯說：「這不是一個專注於理論的委員會，而是著重於我國日常生活中實施AI的實際解決方案。」他還說，將開發AI的要員引入委員會非常重要。

22名成員包括OpenAI執行長阿特曼（SamAltman）、Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、國際商業機器公司（IBM）執行長克利希納（Arvind Krishna）、奧多比（Adobe）執行長納拉延（Shantanu Narayen）、微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）。

谷歌（Google）母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）、思科系統公司（Cisco SystemsInc.）執行長羅賓斯（Chuck Robbins）、亞馬遜網路服務（AWS）執行長塞利普斯基（Adam Selipsky）以及超微（AMD）執行長蘇姿丰等人也是成員。

除科技業高層入列外，成員還包括達美航空（DeltaAir Lines）執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）、西方石油公司（Occidental Petroleum）執行長霍盧布（VickiHollub）、諾斯洛普格拉曼公司（NorthropGrumman）執行長華登（Kathy Warden），以及馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）、西雅圖市長哈洛（Bruce Harrell）和白宮科技政策辦公室（OSTP）主任普拉巴卡（Arati Prabhakar）。

委員會將於5月初首度開會，計劃未來每季召開一次會議。

OpenAI 網路 蘇姿丰 超微 輝達 黃仁勳

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