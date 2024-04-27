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美大學挺巴示威延燒 逾500人遭拘留

聯合報／ 記者曹馨元、編譯茅毅／綜合報導
美大學校園挺巴示威擴大，南加大校方以安全為由，取消全校畢典「主舞台儀式」。圖為該校學生抗議校方取消畢業生致詞。（美聯社）
美大學校園挺巴示威擴大，南加大校方以安全為由，取消全校畢典「主舞台儀式」。圖為該校學生抗議校方取消畢業生致詞。（美聯社）

據華盛頓郵報及美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）等外媒報導，美國大學校園挺巴勒斯坦人抗議活動擴大，一周遭拘留的示威者已逾五百人。洛杉磯的南加大（ＵＳＣ）宣布取消五月十日畢業典禮的「主舞台儀式」，以策安全，原本預估有六點五萬人參與。但各學院的小規模畢典儀式仍將舉行。

這波抗議浪潮十七日始於紐約市的哥倫比大學。哥大校長夏費克當天在國會為校內存在反猶主義的聽證會答辯，激起數百名學生在校內外抗議。該校挺巴人的學生組織「猶太和平之聲」、「巴勒斯坦正義學生團體」，以及「哥大擺脫種族隔離」，均組織學生在該校東側草坪紮營抗爭。

夏費克十八日授權紐約市警方進入校園，共逮捕一○八名抗議學生，並清除帳蓬等紮營物資。抗議活動隨即轉移至西側草坪。

已有數百名抗議學生持續在西側草坪營地吃、喝、住、學。

當局雖設法藉由將在校內紮營的示威者清場和關閉校內建築物平息騷亂，但夏費克辦公室廿五日晚間聲明，取消午夜將開始拆除一個約有兩百名學生的大型帳篷營地最後期限。該聲明並否認校方將再請紐約市警方進入校園。

以大學學生為主的抗議人士譴責美國總統拜登挺以色列的立場，還罵他是「種族滅絕喬（拜登名字）」，拜登本人及其政府至今仍無屈服跡象。他廿六日出席紐約地區活動，現場距哥大不過數英里，他仍「過哥大而不入」，由於維安與國內政治因素考量，其幕僚也尚未認真考慮建議他訪視哥大。

拜登 紐約 美國

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