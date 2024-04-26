美國校園因以哈戰爭不安 南加大取消台上畢業典禮

美國南加州大學 （USC）穆斯林學生塔巴蘇姆一週前被校方取消畢業致辭演說，她稱是因為反巴勒斯坦人的仇恨言論而被噤聲；如今南加大表示，已取消今年的主舞台畢業典禮。

據南加大網站最新消息，今年畢業典禮有新的安全措施，例如外賓進場會有額外的安全篩檢程序，將「大幅」增加入場時間。

南加大在官網表示：「因此，我們將無法舉辦主舞台畢業典禮；往年這主舞台儀式一向吸引6萬5000名學生、家人和朋友同時到校園參加。」

南加州大學教務長古茲曼（Andrew Guzman）上週發布聲明指出，校方決定取消生物醫學工程系學生、穆斯林畢業生代表塔巴蘇姆（Asna Tabassum）的畢業致辭演講，目的在保障校園安全，「與言論自由無關」。

古茲曼聲明中並未提到塔巴蘇姆的名字，也沒具體說明其言論、背景或政治觀點是否引起眾人擔憂，也未詳說是否有任何具體威脅。

路透社報導，南加州大學社團Trojans for Israel和「我們善良」（We Are Tov，希伯來語善良之意）呼籲別讓塔巴蘇姆代表畢業生致辭，稱她此前曾支持反猶太主義觀點。「我們善良」團體鼓吹支持以色列和猶太人在校園的生活。

塔巴薩姆曾稱自己是「第一代南亞裔美國籍穆斯林」，據她稱，南加州大學職員拒絕透露學校對安全評估的細節。

以色列和加薩之間的戰爭引發了美國大學校園內緊張局勢，最近幾天激起一波學生在全美各大學校園起而紮營的抗議浪潮。目前已有數百名抗議人士被拘捕，包括在24日有90多人在南加大被捕。