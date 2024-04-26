波音飛機持續延遲交付！美國西南航空停飛4機場、裁員2000人

美國西南航空（Southwest Airlines）25日表示，由於波音公司交付新飛機的延誤，導致成本上升，該公司將於今年底裁員2000人，並結束4個機場的服務。

總部位在德州達拉斯的西南航空表示，今年僅從波音公司接收20架飛機，低於3月預計的46架飛機。對此，西南航空將延長一些老舊波音飛機的服役時間，並採取其他削減成本的措施。

美國阿拉斯加航空1月時一架波音737 Max 9飛機發生艙門脫落事件後，導致波音面臨持續的監管審查和生產質量問題調查，影響其生產計畫和交付時間表。

西南航空執行長喬丹（Bob Jordan）在公司第一季度財務業績聲明中說，「波音最近發布有關飛機進一步延遲交付的消息，給2024年和2025年帶來重大挑戰。」

西南航空將停止4個機場的服務，包括墨西哥科蘇梅爾機場（Cozumel）、紐約州雪城機場（Syracuse）、華盛頓州貝靈漢機場（Bellingham）以及休士敦的喬治布什洲際機場（George Bush），並指今年年底將比年初減少2000名員工。