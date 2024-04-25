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北流前進搖滾樂重鎮西雅圖 海外首展用音樂讓世界聽見台灣

中央社／ 西雅圖24日專電
北流「唱 我們的歌 流行音樂故事展」近50件作品於西雅圖展出，董事長黃韻玲表示，台灣流行音樂歷經轉變，一直希望能把這段美好的音樂史帶到世界、帶到更多人可以聽見的地方。圖／中央社
北流「唱 我們的歌 流行音樂故事展」近50件作品於西雅圖展出，董事長黃韻玲表示，台灣流行音樂歷經轉變，一直希望能把這段美好的音樂史帶到世界、帶到更多人可以聽見的地方。圖／中央社

台灣流行音樂陪伴許多人成長，歷經世代轉變，反映台灣多元且迷人的身世。台北流行音樂中心首度將珍藏的近50件作品移展海外，今天在搖滾樂重鎮西雅圖盛大開幕，用音樂開啟國際文化交流。

北流常設展「唱 我們的歌 流行音樂故事展」自2021年開展，匯集1326件展品及111首經典歌曲，梳理台灣流行音樂歷史的脈絡與事件，呈現台灣土地多元文化及創作能量，至今已突破15萬人次造訪。

為了讓海外觀眾體驗華語流行音樂的魅力，並開啟國際文化交流，北流首度從常設展當中千挑萬選近50件展品，運至西雅圖展出，取名為「Music, Island,Stories: Taiwan Calling！ 唱 我們的歌：台灣流行音樂故事展」。

展覽設置在華盛頓大學哥德式風格建築的圖書館內，北流董事長黃韻玲、策展顧問馬世芳和陳德政今天親自出席開幕茶會、並與當地民眾面對面交流。

黃韻玲在展區接受中央社訪問，談到此次展覽的機緣表示，台灣流行音樂歷經轉變，一直希望能把這段美好的音樂史帶到世界、帶到更多人可以聽見的地方，思考如何切入的過程中，孩童時期的合唱團同學穿針引線一同促成展覽。

經過1年多的籌備，「精華版」的展覽終於在西雅圖登場，黃韻玲心情既激動又興奮，她說，台灣面積雖小，但其實跟整個世界連結在一起。

此次展品當中，有黃韻玲個人在1986年的出道作品《憂傷男孩》專輯，而她個人覺得相當有意思的作品，則是早期台灣摩托車的「擋泥板」，她幽默表示，「一定要非常紅的歌星才可以登上這個寶座，我就從來沒出現在這個位子。」

馬世芳告訴中央社，北流「唱 我們的歌 流行音樂故事展」規模不小，許多體積龐大或脆弱的作品無法移展海外，此次在有限空間下，克服困難把音樂人陳明章的月琴，以及羅大佑的電吉他運來，它們是重要的文化財，訴說各自故事。

西雅圖的展區位於圖書館一樓大廳，馬世芳說，即便空間有限，但看完展區作品，仍可感受到台灣人口雖然不多，但它曾是華語流行歌曲輸出最大宗的地方，這些以台灣為核心創造和出口的歌曲，後來輾轉影響了整個華文世界。

馬世芳同時希望藉由展覽，可以讓觀眾看見台灣是一個多元文化島嶼，不同的族群，包括南島語族和原住民，都構成了台灣流行音樂非常重要的一部分。

馬世芳特別介紹，這次展出有件珍貴的藏品是1970年代初期的「查禁歌曲清冊」，他表示，當年什麼歌曲都可以查禁，不可以寫愛情或是可憐的賣花女，俄羅斯民謠也不行，這些都是歷史紀錄，看了之後會懂得更加珍惜。

這次展覽以搖滾樂重鎮西雅圖為首站別具意義，這裡曾孕育吉米罕醉克斯（Jimi Hendrix）、超脫樂團（Nirvana）等傳奇音樂人。

陳德政與記者分享，自己從90年代開始聽西洋另類音樂，對他這輩樂迷來說，西雅圖是個朝聖之地，因為策展來到這裡，冥冥中的緣分令他感覺格外美妙。

陳德政說，台灣非常多玩地下音樂的樂團受西雅圖風潮影響，像是「瓢蟲樂隊」，唱著有點憤怒的龐克搖滾樂，大概也是第一個到美國巡演的獨立樂團；去年，「落日飛車」登上美國柯契拉谷（Coachella）音樂藝術節，不同世代的優秀搖滾樂團，用音樂跟世界溝通，呈現出台灣流行音樂的精采樣貌。

陳德政也提到，此次除展出台灣流行音樂史具代表性的作品外，也希望引起美國觀眾的共鳴，因此特別挑選陶喆、L.A. Boyz、9m88這些深受美國文化影響的音樂人之展品，期盼可以抓住觀眾的眼球，用音樂更拉近台美兩地的距離。

北流海外首展自4月24日展至5月28日，黃韻玲說，希望未來可以將展覽帶到世界各個城市，而最大的期望是外國民眾到台灣時，能夠走進北流觀賞完整的常設展。

台北流行音樂中心首度將珍藏的近50件作品移展海外，今天在搖滾樂重鎮西雅圖盛大開幕，用音樂開啟國際文化交流，北流董事長黃韻玲（右5）、策展人馬世芳（右6）、陳德政（右4）出席。圖／中央社
台北流行音樂中心首度將珍藏的近50件作品移展海外，今天在搖滾樂重鎮西雅圖盛大開幕，用音樂開啟國際文化交流，北流董事長黃韻玲（右5）、策展人馬世芳（右6）、陳德政（右4）出席。圖／中央社

台北流行音樂中心 西雅圖

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