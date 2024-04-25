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亞利桑那州眾院同意廢墮胎禁令 參院最快5/1表決

中央社／ 鳳凰城24日綜合外電報導

美國亞利桑那州眾議院議員今天投票決定廢除一項1864年的墮胎禁令，但若是州參議院沒有跟進同意廢除，這道禁令仍有可能在幾週內生效。

亞利桑那州最高法院本月9日裁決，可執行南北戰爭時期一項幾乎全面禁止墮胎的禁令。這項1864年的立法禁止墮胎手術，就連強暴和亂倫懷孕也不例外，除非是為了挽救孕婦性命才能動刀，依法被起訴的醫師面臨5年有期徒刑。

路透社報導，亞利桑那州眾議院今天以32票對28票同意廢除這項法律。3名共和黨人跑票加入29名民主黨人陣營，投票支持廢除該法。

共和黨在亞利桑那州參議院以16比14握有些微多數優勢，最快可能於5月1日就這項議案進行表決。

民主黨籍的亞利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs）在社群媒體上寫道：「眾院終於決定做對的事，廢除1864年幾乎全面禁止墮胎的過時法令，令我感到激動不已。」

民主黨籍州眾議員德洛桑托斯（Oscar De LosSantos）今天開議前表示：「接受墮胎，以及尋求任何類型的生育保健的相關決定，掌握在患者、他們的家屬，以及提供照護者的手裡，而非在政治人物手裡。」

州眾議院共和黨人過去2週曾成功阻擋民主黨人廢除這項墮胎禁令。共和黨籍州眾院議長陶瑪（BenToma）表示他感到失望，「民主黨人顯然認為墮胎不應受到限制和規管」。

陶瑪還說：「我強烈反對那些藉由無約束、不受限制且不受規管的墮胎行為來鼓吹極端主義的人。」

亞利桑那州針對墮胎禁令之爭，是美國聯邦最高法院2022年推翻憲法保障的墮胎權、交由各州自行決定以來，針對美國女性生育權的最新引爆點。保守派領導的各州隨後迅速在州內實施嚴格的墮胎禁令。

亞利桑那州 墮胎 民主黨

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