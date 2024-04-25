參院通過法案 美逼迫TikTok「不賣就禁」

美國聯邦參議院23日通過一籃子法案，包含總額953億美元的援助烏克蘭、以色列及台灣等國法案，以及短影音平台TikTok的「不賣就禁」措施，強制必須在未來一年內脫離母公司字節跳動，美國總統拜登24日將簽署成為法律。

在TikTok遭盯上後，彭博資訊盤點還有包括比亞迪、華為等其他十家主要陸企也面臨風險。

參院24日將援外三案和TikTok法案合併表決通過立法，包括提供烏克蘭亟需的610億美元資金，併撥發260億美元給以色列和全球各衝突地區平民的人道援助，第三項是提供81.2億美元，用於印太洋地區「對抗中共」。

參院也通過一項措施，若TikTok無法在未來九個月到一年內脫離字節跳動的掌控，美國的應用程式（App）商店將不得上架TikTok，拜登表示，若法案送到他桌上，他24日就會簽署完成立法。

若TikTok無法上架App商店，形同無法更新，隨著作業系統推陳出新，終將被淘汰。

參院通過的援外法案也包含了制裁伊朗石油業、以及必須確認中國大陸金融機構是否從事遭制裁行為等內容。

彭博資訊盤點，還有另外十家主要陸企，也和TikTok一樣受到華府密切關注，包括比亞迪、華為、中芯國際、海康威視、大疆創新、阿里巴巴、騰訊、百度、希音（Shein）及電商平台拼多多旗下的Temu，理由各自不同，包括對輿論的影響力、蒐集數據的能力、數據安全、以及勞工人權等議題。

美國國會通過的TikTok法案雖然本身涉及範圍較窄，可能不會造成連鎖反應，但勢將造成更廣泛的影響。在太平洋兩岸，國家安全和經濟安全的界線已變得模糊。隨著陸企在全球和技術層面的擴張，能預見美國將加強限制。