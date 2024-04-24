友台議員蓋拉格離任 喊話國會眾人相揪喝一杯少互譙

美國國會抗中大將蓋拉格離任，他訪台時談軍售硬議題，還不忘問記者「球鞋哪裡買」，臨場反差讓他記憶點更滿。離開政壇前夕，他喊話眾議員再忙都要相揪喝一杯，少上社群開罵。一番話道盡國會互鬥生態。

政治明星蓋拉格（Mike Gallagher）2月放出震撼彈宣布，因「想重返私人生活」而不競選連任聯邦眾議員，接著在4月19日辭職。他隔天致函眾議院議長強生（Mike Johnson），回憶去年限期中國「字節跳動」從TikTok撤資的法案等於「宣告死亡」，現在將獲參議院通過並送交總統簽署成法。

「中共最後一搏試圖摧毀這項法案及我個人的努力以失敗告終。雖然我當初沒有料到必須以我的家庭為重，提前離開國會，但我承認，這正是我一直想要的退場方式」。

回顧國會8年，蓋拉格沒有太多遺憾，只希望過去花更多時間與同事打好關係。「我們在這裡的時光相當瘋狂：充斥重疊的委員會聽證會及一個接著一個的募款行程。很難抽出時間來了解你的同事，理解他們的背景和動機，從而建立信任」。

在壓縮的時間內，蓋拉格仍與民主黨議員合作，通過重大法案。他認為，自己身為國會議員最大的成果，不是依他的「專欄寫作實力」或是吸金力來評判，而是在黨團、兩黨間締造的友誼。

如果要為繼任者或國會同事提供一些自身的經驗，蓋拉格建議，在經歷一整天的開會地獄後，「仍要與你不太熟的（國會）成員喝一杯。多喝點酒，少發推特」。

「在社群媒體上抨擊同事前，先了解他們。說到底，共和黨人及民主黨人，我們都是美國人，都是世界歷史上最偉大國家的公民。即使在我們最糟的一天，世界也期待我們發揮領導力。天佑美國」。

蓋拉格這封短信可能說得含蓄，華爾街日報（TheWall Street Journal）編輯委員會2月一篇「失能國會的代價」文章，直指國會應該是有智慧、有原則者相信自己能解決國家問題的場所，蓋拉格不尋求連任，是國會衰敗跡象之一。

文章形容蓋拉格是極少數除了推廣社群形象外還想做其他事情的議員。身為曾在伊拉克服役的前美軍陸戰隊反情報官，蓋拉格關注美國逐漸衰退的威懾力。

在本屆國會中，蓋拉格擔任眾議院美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the ChineseCommunist Party）主席，方方面面防堵中國威脅及滲透。文章指出，這個委員會可是眾院眾多委員會中，少數有些貢獻的組織。蓋拉格也主張在太平洋戰區緊急部署更多遠程飛彈，以阻止中國入侵台灣。

「考量到共和黨在川普時代擁抱孤立主義，這種軍事專業知識更是重要」。

文章寫道，難以相信蓋拉格離任的決定沒有受到眾議院持續失能的影響。蓋拉格反對共和黨彈劾國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）的立場可見，他沒有耐性坐看共和黨上演瞎忙的戲碼。

華爾街日報指出，國會日漸充斥沒把自己工作當一回事的議員，例如共和黨極右的眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）在社群平台的「發揮」，助長黨派鬥爭，增加立法妥協難度。

文章說，如果這是承平繁榮的90年代，可能問題沒那麼嚴重。但現在流氓國家正在擴張，世界比1970年代以來的任何時期都來得危險。美國需要「狀況內」的領袖，但太多人才都認為，如果想做些事，國會不是舞台。