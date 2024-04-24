美挺巴學運升溫…警入校抓學生 拜登譴責「反猶抗議」

發生在紐約哥倫比亞大學的挺巴勒斯坦學生示威活動廿二日態勢升溫，校方宣布所有課程均改為線上，另有數百名教員聚集在校園內，聲援被捕及被停學的學生；除了哥大，多所美國大學學生也參與抗議，耶魯大學、紐約大學都有學生廿二日因紮營抗議被捕，而哥大與哈佛大學則宣布暫時關閉校園。

本次哥大的學生運動始自四月十七日。當日哥大阿拉伯裔校長沙菲克前往國會，就校內存在反猶主義的指控作證，而支持巴勒斯坦反抗運動的學生，當晚開始在校內圖書館前草坪紮營，要求校方切斷與以色列的合作關係。

校方十八日要求紐約警方進入校園清場，逮捕百餘人。哥大巴納德學院宣布所有參與運動的學生遭停學，並將五十名學生逐出宿舍。

不過校園內的紮營抗議一直沒有停歇。抗議學生上周末重新聚集，在東側草坪被禁止紮營後，營地轉移到西側草坪。美國各地大學上周末也出現示威，包括布朗、普林斯頓、西北、麻省理工、柏克萊加大和波士頓大學等校，都出現聲援哥大學生示威，要求其校方支持加薩停火，停止和以色列相關企業合作。

哥大校方廿一日宣布，廿二日猶太教逾越節期間增加百餘名安全人員加強入校身分檢查。紐約州長霍楚和四名猶太裔民主黨國會議員當日分別前往哥大與警方和校方溝通，霍楚呼籲人們對話，相互理解不同的觀點。而以斯蒂凡尼克為首的紐約州共和黨聯邦眾議員則譴責哥大校方應對校內外出現的「無政府狀態」負責，聯名要求校長沙菲克立即辭職。

英國衛報等媒體報導，有三百至五百名哥大教職員廿二日聚集在圖書館前，聲援被捕和被處分的學生，譴責警方入校逮捕行為。

位於曼哈頓的紐約大學學生，廿二日也開始在校外街道紮營，入夜後警方開始清場逮捕多人。

而在耶魯大學，一群穿著防暴裝備的警察廿二日進入校園，將四十七名不願撤離的抗議學生逮捕，將由校方處分，其中也包括停學。

示威學生被控非法入侵、行為不檢等罪名，各校校方說，他們多次警告學生解散離開卻不被理會，才會找來警察。

自去年十月哈瑪斯襲擊以色列以來，有關加薩戰爭和言論自由的辯論和示威席捲美國校園。學生表示，幾個月來，反猶太主義和仇視伊斯蘭事件都在增加。

當被問及校園示威時，美國總統拜登表示，「反猶抗議」以及「那些不了解巴勒斯坦情況的人」，他都要譴責。