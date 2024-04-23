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警入耶魯校園逮人 美大學挺巴示威遍地開花

中央社／ 紐約22日綜合外電報導

美國大學校園畢業季將屆，然而當前多所大學內挺巴勒斯坦示威如火如荼。哥倫比亞大學改為線上教學、警察進入耶魯大學逮人，哈佛大學到26日前都暫停對公眾開放。

華盛頓郵報指出，多所校院的學生加大示威程度，他們在校內搭帳篷宿營，打亂校內活動並冒著被捕風險，讓大學校園在學年尾聲益發混亂。

去年10月7日哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列引發新一輪以哈戰事後，美國各大學的高層就遭外界嚴格檢視有否採取足夠措施保護師生、教職員免受所謂反猶主義等偏見殃及，同時又挨批校方打壓挺巴學生言論自由。

新一波示威涵蓋多所公私立大學校院，18日紐約市警局進入哥倫比亞大學校園逮捕100多名示威者後，包括波士頓大學、北卡羅來納大學教堂山分校（UNC-Chapel Hill）等多校發動聲援；麻省理工學院、紐約大學及加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）都出現校內紮營和示威。

耶魯大學校方表示，有47名學生今晨在校內拜尼克廣場（Beinecke Plaza）被警察逮捕，校方將給予包含停學等紀律處分。校方表示今晨請警察逮人前，週末已多番懇談、請監護人到場並警告學生有被捕風險。

佔據拜尼克廣場的學生要求校方最高管理階層的耶魯大學理事會應公布對軍火製造商的投資並撤資。據學生們今天發的聲明指出，耶魯大學在指數基金裡有大量和國防承包商、武器製造商相關的持股，這些公司是「巴勒斯坦種族滅絕的推手」。

其中一名今天被捕學生胡登（Tacey Hutten）說：「耶魯送出炸彈夷平加薩每棟大學與學校，我不願對此噤聲；照我這幾天所見，校園內很多人也不想坐視。」

華爾街日報指出，哥倫比亞大學校長夏費克（Minouche Shafik）宣布今天改採線上授課「以降低對立，讓各方有機會考慮下一步怎麼做」。

美國總統拜登週末發表聲明談及頻傳的校園騷亂，稱「近日屢見對猶太族群的騷擾和敵視呼聲」，並說「這種明目張膽的反猶主義既可恥又危險，絕不容存在於大學校園或國內任何地方」。

高德（Jacob Gold）與芬克（Nicholas Fink）都是猶太裔的哥大新鮮人。然兩人今天都表示雖不苟同示威內容，但示威都很平和，「完全不會讓身為猶太裔學生的我們感覺不安全」。

兩人也表示對學生言論自由恐遭限縮感到憂心，也擔心挺巴、挺以兩派為博取關注，觀點都越來越極端。

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