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豔星封口費案庭審首日 紐約檢方控川普選舉詐欺

中央社／ 紐約22日綜合外電報導

美國紐約檢方今天在前總統川普「封口費案」庭審首日表示，川普於2016年總統大選前幾天支付封口費給一名豔星的舉動涉及了「選舉詐欺」；川普律師則主張他並無不法行為。

在本案中，川普被紐約檢方指控偽造商業紀錄，掩飾他的前律師柯恩（Michael Cohen）支付色情片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）13萬美元，藉以換取她在2016年大選前對與川普的風流韻事保持沉默。

綜合法新社和路透社報導，檢察官柯蘭基羅（Matthew Colangelo）說：「這是計劃過、經協調的長期陰謀，目的是影響2016大選，以助川普透過非法支出勝選，讓那些對他行為有負面言論的人噤聲。這是選舉詐欺，就這麼簡單。」

77歲的川普今天身穿深藍色西裝、繫著藍色領帶出庭，翻領上別有美國國旗別針。他在律師團陪同下坐在被告席上，在柯蘭基羅發表開場陳述時直視前方。

川普的律師布蘭希（Todd Blanche）在開場陳述時表示：「川普總統並未犯下任何罪行。（紐約）曼哈頓地區檢察官根本不該提起這起訴訟。」

布蘭希說：「試圖影響選舉並沒有錯，這叫民主。他們把這個想法加上一些邪惡的東西，好像這是犯罪一樣。」

布蘭希在庭上拿柯恩的信用問題開刀，柯恩曾因為逃漏稅和違反競選財務法入獄。布蘭希說：「他是一個遭到定罪的重罪犯，也是個遭到定罪的作偽證者。」

布蘭希接著把矛頭轉向丹尼爾斯，說她「看到自己發大財的機會，13萬美元，而且確實奏效了」，還說「自從這個事情2018年公開以後，她因此賺了數十萬美元」。

陪審團也在這起歷史性庭審中短暫聽取了檢方傳喚的首位證人「國家詢問報」（National Enquirer）前發行人裴克爾（David Pecker）證詞。檢方稱裴克爾參與一項「追殺」計畫，目的在壓下對川普不利的新聞，協助他勝選。

72歲的裴克爾僅短暫現身證人席，法官莫城（JuanMerchan）便宣告休庭，明天將繼續庭審，裴克爾預計會再上證人席。

川普在今天庭審結束後在法院走廊上向媒體發表談話，再次堅稱自己沒有不當行為，並主張這起案件是為了影響他今年競選總統而提起。

他說：「這是（現任總統）拜登的政治迫害，要讓我遠離競選活動。」

本案庭審將可能為期6到8週，川普每週有4天要上法院。

川普 律師

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