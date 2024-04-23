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拜登宣布70億美元補助低收入戶 安裝太陽能板

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統拜登特別選在22日地球日，宣布補助低收入戶安裝太陽能版。 歐新社
美國總統拜登特別選在22日地球日，宣布補助低收入戶安裝太陽能版。 歐新社

美國總統拜登在慶祝地球日（22日）時宣布，將提供70億美元經費，補助近百萬低收入家庭安裝太陽能板。

拜登同時宣布「美國氣候軍團」開放申請入團，這個組織是為年輕人未來從事氣候相關工作做準備。年輕選民通常更關心氣候變遷，而且是拜登要成功連任需要爭取的族群。

白宮表示，70億補助太陽能板經費，將由環境保護署的「全民享有太陽能」（Solar for All）方案支應，這是拜登所推動的具里程碑意義氣候變遷法案《通膨削減法》的一環，方案將望增加20萬個工作機會，接受補助的家戶一年可節省大約400美元。

共有60個州級與地方政府機構與非營利團體贏得補助金，將幫助貧窮社區使用太陽能，節省電費支出；也會為阿拉斯加州、亞利桑那州、新墨西哥州、科羅拉多州等州的原住民家戶安裝太陽能板。

「美國氣候軍團」計劃訓練2萬年輕人備妥技能，以便能夠在氣候相關行業工作，例如安裝太陽能板、操作光學雷達、偵測甲烷排放等。第一堂訓練課預定6月開學。

拜登 美國

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