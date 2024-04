Uber年度失物報告曝！有乘客留假屁股、狐狸尾 「這天」人們最健忘

美國Uber連續8年公布年度遺失物報告,2024年乘客遺失在車內的物品,除了有常見的衣服、行李、耳機與錢包,還有許多令人匪夷所思的物品,「大頭蝦」最多的城市則是邁阿密(Miami)。

在4月17日發表的Uber 2024年度遺失物品報告,10個最常被遺忘的物品分別是衣服、行李、耳機、錢包、珠寶 、電話、相機、平板電腦或書籍、筆記型電腦、電子煙。

有很多人忘記拿食物,其中包括肉餡餅、煙燻五花肉等。一名乘客甚至告訴司機,其遺留在車上義大利麵很好吃,歡迎司機享用。

有些遺失物品更是令人意想不到,例如假瀏海、寵物龜、假屁股、狐狸尾等,更有乘客在遺失回報中寫道「我在你的車留下了一片非常需要的樹葉」。

在報告中,Uber整理失物紀錄後發現一些有趣的「健忘趨勢」。1月21日是一年中人們最健忘的一天,當天記錄的遺失物品最多;晚上9時至10時是最多人丟失物品的時間;周日最多人忘記拿衣服。

