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Uber年度失物報告曝！有乘客留假屁股、狐狸尾 「這天」人們最健忘

香港01／ 撰文／喬納森
美國Uber連續8年公布年度遺失物報告。 路透
美國Uber連續8年公布年度遺失物報告。 路透

美國Uber連續8年公布年度遺失物報告，2024年乘客遺失在車內的物品，除了有常見的衣服、行李、耳機與錢包，還有許多令人匪夷所思的物品，「大頭蝦」最多的城市則是邁阿密（Ｍiami）。

在4月17日發表的Uber 2024年度遺失物品報告，10個最常被遺忘的物品分別是衣服、行李、耳機、錢包、珠寶 、電話、相機、平板電腦或書籍、筆記型電腦、電子煙。

有很多人忘記拿食物，其中包括肉餡餅、煙燻五花肉等。一名乘客甚至告訴司機，其遺留在車上義大利麵很好吃，歡迎司機享用。

有些遺失物品更是令人意想不到，例如假瀏海、寵物龜、假屁股、狐狸尾等，更有乘客在遺失回報中寫道「我在你的車留下了一片非常需要的樹葉」。

在報告中，Uber整理失物紀錄後發現一些有趣的「健忘趨勢」。1月21日是一年中人們最健忘的一天，當天記錄的遺失物品最多；晚上9時至10時是最多人丟失物品的時間；周日最多人忘記拿衣服。

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文章授權轉載自《香港01》

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