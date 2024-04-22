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數位技術能模擬心、腦 治療免床試驗零風險

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

在數位世界可完美複製人類器官，並透過個人數據診斷疾病風險，醫療界掀起數位革命！研究人員已經透過數位技術模擬出人類心臟與血液循環系統，也可利用虛擬環境測驗新興的治療方式。專家指出，過去嘗試新藥物，需要一次又一次的臨床實驗，如今新興科技將加速藥物實驗的流程。

數位技術模擬器官

衛報》報導，隨著AI與虛擬實境等技術發展，許多人嘗試在數位世界當中，創造現實事物的數位模擬。這概念又被稱為「數位孿生」（digital twins），目前逐漸被應用在精準醫療上，例如模擬出民眾的身體或器官，並透過系統模擬病患服用藥物、接受手術的狀況，達到精準醫療的目標。

BBC》報導，就有科學家正在創作數位版本的人類心臟，盼能改善疾病預測與預防醫學的效能。研究人員相信，該計畫能夠讓醫事人員更理解心臟的運作，進一步改變醫療健保的未來。

加速藥物實驗流程

根據展示影片，數位版本的心臟可以模擬民眾心臟跳動、血液傳輸的過程。研究人員強調，數位虛擬科技的最終目標，是要建立「數位研究所」，在無需使用真實器官的狀況下，就能實驗新興治療方式的成效。

專家指出，「在現實世界，因為嘗試新的藥物都是一次又一次臨床實驗，所以我們無法重複對病患進行藥物組合測試」。但如果有數位模擬的技術，AI專家與癌症學者可合作透過圖片、基因型態等資料，數位模擬癌症腫瘤的狀況，並檢測藥物反應。

金融時報》報導，隨著科技進步，除了利用數位技術模擬心臟之外，更能延伸到動脈、靜脈與微血管，檢測血液循環系統。至今，「人腦」仍是最難建模的器官，但也已經出現不少簡單模型，用以模擬癲癇疾病發作的狀況。

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器官 癌症 醫學

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