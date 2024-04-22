因信仰偏見迫關校？ 美懲處大學4千萬罰款

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】大峽谷大學遭罰3770萬天價罰款，政府對基督教學校有偏見？亞利桑那州大峽谷大學（GCU）為美國最大的基督教大學，被指控誤導學生對博士班學費的認知，且被美國教育部重罰關校。對此，大峽谷大學批評美國政府有嚴重偏見，並堅決提出上訴爭取權益。

課程學費誤導學生

《福斯新聞網》報導，教育部聯邦學生補助辦公室 （FSA）一項調查發現，大峽谷大學利用較便宜的博士班課程學費進行宣傳，以此吸引眾多學生申請就讀，但最終入學費遠高於廣告金額。

對此，美國教育部長卡多納近日於眾議院撥款委員會聽證會上矢言，將勒令大峽谷大學關校，並向教育機構傳達「不要欺騙學生」的訊息。

基督教世界觀教學

《CBN》指出，大峽谷大學作為美國最大的私立大學，其培育不同領域的專家，並對社會文化產生重大影響，而所有計畫都是從「基督教世界觀」進行教學。

大峽谷大學校長穆勒卻認為，「美國政府對基督教大學存有偏見」，該校學生人數至今已超過118000名（含線上學生），16年來也沒有提高過學費。對於校園成長的影響力，一些當權者可能不樂見此情況。

對此，美國原則計畫（APP）發起一份「保護基督教大學」請願書，盼美國政府停止他們對基督教學校的攻擊，讓學生選擇符合他們價值觀的學校。

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