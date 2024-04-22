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大幅縮水！拜登正在流失年輕選票 多半不滿高物價轉投川普懷抱

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
路透／易普索3月民調顯示，受訪的18歲至29歲美國年輕人多半因不滿物價攀升，而轉向支持川普尋求解方。美聯社
路透／易普索3月民調顯示，受訪的18歲至29歲美國年輕人多半因不滿物價攀升，而轉向支持川普尋求解方。美聯社

路透／易普索（Reuters/Ipsos）3月民調顯示，受訪的18歲至29歲美國年輕人中，拜登以29%對26%的支持率領先川普，相較拜登2020年大選在年輕選票上以24%差距超車川普顯得大幅縮水，而年輕人多半因不滿物價攀升而轉投川普尋求解方。

拜登的年齡和在以哈戰爭中堅定挺以的立場，導致在年輕選民間的支持率下滑，近來他也逐漸流失西語裔選民支持。

此外許多跡象顯示，儘管拜登極力透過不同政策博得年輕人青睞，比如取消學貸、擴大可負擔房價及扭轉墮胎權等，年輕世代依舊出現向共和黨靠攏的傾向。

路透／易普索民調揭露，受訪的18歲至29歲美國年輕人中，自認共和黨人的比例逐漸上升，從2016年24%至2020年26%，再到現在增加至28%。

路透訪問20名30歲以下美國人發現，多半支持川普的原因是不滿物價攀升，同時認為現行經濟政策並未對他們發揮作用。這說明對部分族群而言，他們更關注拜登執政這幾年的通貨膨脹，而不是高股價和低失業率。

除此之外，大多數受訪者表示認同川普在援烏議題上保持沉默，川普代表的孤立主義和拜登的外交政策明顯相悖。

另一方面，所有受訪者都對川普身上揹了四條刑事案不以為意，也不認為川普企圖推翻2020年大選對民主體制而言是種威脅。

川普 年輕人 拜登

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