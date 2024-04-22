拜登稱舅父恐遭食人族所食 巴紐總理：別貼標籤
巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）今天表示，他的國家不該被貼上食人族標籤，並敦促美國清理太平洋地區的第二次世界大戰殘餘物。
美國總統拜登先前造訪賓州戰爭紀念館時，提及舅父二戰在太平洋服役時，座機在紐幾內亞上空遭擊落，可能被食人族所食。
路透社報導，馬拉普辦公室在今晚發布的聲明中表示，拜登「似乎暗示他舅舅二戰期間在巴布亞紐幾內亞上空被擊落後，被食人族吃下肚」。
馬拉普在聲明中說：「拜登總統可能一時口快，但我國不該被貼上這樣的標籤。」
「我敦促拜登總統讓白宮調查並清理這些二戰遺跡，以釐清芬尼根（Ambrose Finnegan）等軍人失蹤的真相，讓事件告一段落。」
在美、中爭奪該地區影響力之際，美國與巴布亞紐幾內亞去年簽署國防合作協議，中國則與鄰國索羅門群島簽訂安全協定。
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