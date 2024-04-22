美眾院通過3.1兆法案 援台、烏、以

援台法案 三案中獲最多贊成票

美國聯邦眾議院廿日通過九五三億美元（約台幣三點一兆元）的援外包裹法案，該案拆分為對烏克蘭、以色列以及對台灣等美國印太盟友的三案。其中有關台灣的是約八十一億美元「印太安全補充法案」，以三八五票贊成、卅四票反對獲通過。

民主黨與共和黨在國會罕見合作的前述援外案，包括以三一一票贊成、一一二票反對獲通過的「烏克蘭安全補充撥款法案」，將提供約六一○億美元協助烏克蘭和該地區美國合作夥伴抗俄；以三六六票贊成、五十八票反對獲通過的「以色列安全補充法案」，將提供約二六四億美元援助給以色列，並對加薩走廊等衝突地區平民提供人道援助。

美國總統拜登對此聲明，兩黨眾議員通過援外案，促進美國安利益，等於對美在全球的領導力發出明確訊息，在此一關鍵轉捩點，議員團結回應歷史呼喚，「通過我爭取數月、（美國）迫切需要的國安立法」。烏克蘭總統澤倫斯基和以色列總理內唐亞胡均表達感謝；俄國及巴勒斯坦自治政府則加以批評並表達遺憾。

印太安全補充法案將藉由對潛艦基礎設施的投資，以及補充提供台灣及該地區美國其他盟友的武器和軍事融資，協助這些盟友對抗中國。法案將提供含台灣在內的印太區域國家廿億美元「外國軍事融資」經費，以及編列十九億美元經費供美國及應美國所請的國家軍援台灣，包括供美國國防部回補援台軍備、支應對台軍事服務、教育及訓練等。

總統府：彰顯美對台安全承諾

對於美眾議院通過援我法案，總統府發言人林聿禪昨天表示，此不僅為美方對維持印太區域和平穩定的重視，也顯示美國對台灣的安全承諾已是兩黨明確的共識。我外交部則感謝美國國會再次以具體立法行動落實美國對台堅若磐石的安全承諾。

除這三項援外案，美眾院廿日還表決「廿一世紀透過實力達成和平法案」，以三六○票贊成、五十八票反對獲通過。上述相關法案後續將送參院表決，再由拜登簽署生效。

抖音限一年內須與母公司分家

該案內含美國多個對外制裁措施，包括凍結俄羅斯主權資產、制裁伊朗、制裁並凍結涉及參與強效類鴉片止痛劑芬太尼販運的跨國犯罪組織及毒販。還有其中最受關注的中國大陸短影音平台抖音海外版TikTok，必須限期最慢一年內和其中國母公司「字節跳動」分家，即強迫字節跳動出售TikTok，否則將在美國面臨全國性禁令。

儘管兩黨參議員對限制TikTok意見分歧，這使該案送交參院後，結果難以預料，但美國有線電視新聞網（CNN）引述政策分析家報導，參院雖有可能去除前述合併修正案中有關TikTok的立法，但可能性不高，原因是盡快通過援外案，就是美國國會當前優先要務。