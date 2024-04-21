眾議院過援烏法案 共和黨議長恐難保？

美國國會通過援烏法案，但因共和黨內部分歧，恐讓眾議院議長強森地位不保。美國眾議院20日通過610億的援烏法案，讓快要彈盡糧絕的烏克蘭有望獲得久違的援助。只不過，共和黨內部對於援助烏克蘭意見兩極，親近前總統川普的眾議員不希望再援助烏克蘭，也讓共和黨籍的眾議院議長強森被罷免傳聞又起，恐影響國會與政府運作。

延宕數月終過關

根據《英國廣播公司》報導，美國眾議院以311比112的票數，通過了延宕數月的援烏法案。另外，此次法案也包裹表決通過了264億的以色列軍援、91億的加薩走廊人道援助、81億給印太盟友的援助（其中也包括部分對台軍售）。法案將送到參議院，民主黨擁有些微優勢，因此援助有望在幾天內就過關。

《半島電視台》提到，由於共和黨掌握眾議院多數，但黨內對於烏克蘭的援助態度分歧，將再次出馬競選2024美國總統的川普並不支持美國繼續援助烏克蘭，並聲稱只要當選就會馬上讓烏克蘭停戰，在川普獲得多數共和黨人支持下，黨內的親川派眾議員也不願支持援烏法案，因此讓整體表決拖了數個月。

議長若被罷免影響大

《英廣》提到，俄軍近日在烏東北部穩定推進，並攻下了戰略要地阿夫迪夫卡，澤倫斯基為此多次拜訪各國，盼西方能給更多援助。雖然德國、法國近日都有提供烏克蘭彈藥與汰換的戰車等軍備給烏克蘭，但美國作為最主要的援助國，歐盟國家的援助力道對烏克蘭的助益相對有限。

雖然眾議院終於通過法案，但由於共和黨多數還是反對對烏軍援（112比101），因此要讓議長強森下台的呼聲再起。共和黨雖然掌握眾議院多數，但黨內並沒有議員能獲得所有人支持而當選議長，前議長麥卡錫僅在任短短9個月，也因為法案上向民主黨妥協而被黨內罷免。

由於麥卡錫被罷免後，美國國債預算的協商卡關，法案也無法表決，外界擔心這次強森是否會罷免，讓眾議院陷入空轉。

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