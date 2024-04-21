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影／16人中彈！美百人派對傳槍響 2男子當場身亡
美國田納西州曼菲斯（Memphis）20日晚間傳出大規模槍擊，當地警方證實至少16人中彈，其中2人命喪現場，另外14人送醫救治中。
事發地點在曼菲斯橘丘公園（Orange Mound Park），當時約200至300人參加街區派對，晚間7點19分警方獲報發生槍擊案，出動大批警力到場，消防部門也出動救護車。
現場發現5人中彈，其中2名男性當場死亡，另外3人被緊急送醫情況危急；事後證實另有11名中彈傷者自行前往醫院就醫，傷勢不明。
根據社群媒體流出影片，一輛黑色轎車在群眾間大秀甩尾時，現場驚傳零星槍響，群眾驚慌失措、大聲尖叫，接著是密集不斷的數十聲槍響，民眾拔腿奔跑，還有人趴在地上尋找掩護。
警方表示至少2名槍手，目前仍未有嫌犯落網。
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