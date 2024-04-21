布林肯將面告中國勿挑釁台灣、勿向俄出口武器

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國國務院高階官員表示，4月24至26日訪問中國的國務卿布林肯將當面要求北京勿在賴清德就職典禮期間採取「挑釁」行動；他也將直接警告北京，勿向俄羅斯出口武器。

法新社報導，該名官員在簡報布林肯（AntonyBlinken）出訪行程前告訴媒體記者，「我們的期待，特別是在5月20日（賴清德）就職典禮前這個敏感、重要的時期，所有國家都將為和平、穩定做出貢獻，避免採取可能加劇緊張局勢的挑釁行動，並展現克制。」

針對中國向俄羅斯提供的軍事援助，該名官員表示，「我們將向中國表達相關疑慮，並表達我方希望中國減少這類支持」。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，布林肯將當面警告中國，北京須停止向莫斯科提供武器技術援助，否則華府將採取懲罰性措施。

布林肯將告訴中方，由於北京拒絕停止向莫斯科提供晶片、巡弋飛彈引擎等物資，美國及盟國已日漸失去耐心。

布林肯無計劃透露美國將採取哪些懲罰措施，但據數名知情人士，美國正考慮對中國金融機構和其他實體實施制裁。

消息人士指出，布林肯此行所傳達的訊息將是美國向中國當面發出的最明確警告。

據報導，美國高階官員上週發布了一份中國對俄羅斯的技術援助清單。2023年，俄國進口的晶片有90%來自中國，這些晶片被用來生產飛彈、坦克和飛機。在去年最後1季，俄羅斯進口的工具機有70%來自中國，且「可能用於」生產彈道飛彈。

北京 布林肯 美國

延伸閱讀

性平教育法頒布20年 賴清德緬懷玫瑰少年葉永鋕

布林肯下周訪陸？ 美方未證實 僅說很快

美亞太助卿訪陸！北京再提台灣 要求停止干涉中國內政

美國務卿籲各國出力 約束伊朗勿攻擊以色列

相關新聞

沾光？美國加州奧克蘭機場名稱加進「這4字」 遭舊金山市提告

美國加州的舊金山市正狀告同屬舊金山灣區的鄰市奧克蘭，原因是奧克蘭的機場計劃改名，將「奧克蘭國際機場」換成「舊金山灣奧克蘭...

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

美國前總統川普的封口費案19日進行第四天庭審時，卻發生一名男子於當天下午在法院外點火自焚。媒體報導，這名男子20日凌晨傷...

美眾院今表決TikTok剝離案 馬斯克發文「反對」封殺：違背言論自由

隨著美國國會加速推進短影音平台TikTok分拆案，億萬富翁馬斯克（Elon Musk）近日公開反對在美國本土禁止TikT...

網站預告自焚 佛州男點火前撒「反政府陰謀論」傳單

在前總統川普(Donald Trump)「封口費」案件庭審進行第四天之際，一名男子於19日下午在紐約曼哈頓華埠旁的曼哈頓...

FBI局長：中國「伏特颱風」駭客深藏美基建 等待祭出破壞

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)18日表示，與中國政府有關的駭客已深藏在美國關鍵基礎設施...

封殺TikTok 眾院納入援外法案包裹今表決

共和黨眾院領袖決定採取非傳統作法，將打擊短影音應用程式抖音(TikTok)提案，納入訂20日表決的對外援助包裹法案中。3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。