沾光？美國加州奧克蘭機場名稱加進「這4字」 遭舊金山市提告

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
旅客走向美國加州奧克蘭國際機場的第二航廈，攝於12日。主管機關日前決定把機場名稱改成「舊金山灣奧克蘭國際機場」，遭舊金山市提告阻止。法新社
旅客走向美國加州奧克蘭國際機場的第二航廈，攝於12日。主管機關日前決定把機場名稱改成「舊金山灣奧克蘭國際機場」，遭舊金山市提告阻止。法新社

美國加州的舊金山市正狀告同屬舊金山灣區的鄰市奧克蘭，原因是奧克蘭的機場計劃改名，將「奧克蘭國際機場」換成「舊金山灣奧克蘭國際機場」（San Francisco Bay Oakland International Airport）。

CNN報導，同時負責營運奧克蘭國際機場的奧克蘭港委員理事會4月初投票一致同意改名計畫，新名稱則不會改變該機場的「OAK」識別碼，最終批准更名尚待奧克蘭港委員理事會5月9日的第二次投票。

奧克蘭港執行董事萬威（Danny Wan）說，他們從航空公司得到回饋意見是，「因為缺乏知名度…到達機票很難賣」。他說，「人們不知道奧克蘭在舊金山灣旁便，這是我們行銷的致命要害之一」。

不過，舊金山市擁有通常由「SFO」代碼表示的「舊金山國際機場」商標。法新社報導，舊金山市官員反對奧克蘭國際機場更名的計畫，主張此舉會侵犯該市的商標，還有可能讓前往舊金山灣區的民眾感到混淆。

舊金山市18日向聯邦法院提交訴狀，要求禁止奧克蘭使用新的名稱，並指稱奧克蘭計畫「蓄意且明知利用混淆」。市長布里德在致奧克蘭港的信函寫道，奧克蘭「富含文化跟了不起的市民，有自己的獨特身分，無需『舊金山』此名字作為機場的一部分以引人注目」。

不過，萬威駁斥了新名稱會造成混淆的想法。他說，「有很多、很多機場在名稱裡面有著類似、共同的城市或地緣識別的名字…然而，航空公司、機場與乘客已經想通了該怎麼做」。

奧克蘭港委任律師李察森（Mary Richardson）則告訴CNN，舊金山提告令人失望，「OAK擬議的更名並未侵犯SFO的商標，我們將極力維護有權要求我們在舊金山灣的位置，我們在維護奧克蘭與東灣社區」。

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