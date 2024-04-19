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自民黨副總裁麻生太郎訪紐約 擬代日相岸田會川普

中央社／ 東京19日專電
日本前首相、執政黨自民黨副總裁麻生太郎將於22日訪問紐約，尋求與美國共和黨總統參選人川普（Donald Trump）會面。（美聯社）
日本前首相、執政黨自民黨副總裁麻生太郎將於22日訪問紐約，尋求與美國共和黨總統參選人川普（Donald Trump）會面。（美聯社）

日本前首相、執政黨自民黨副總裁麻生太郎將於22日訪問紐約，尋求與美國共和黨總統參選人川普（Donald Trump）會面。日媒報導，日相岸田文雄先前訪美，但礙於現任總統是拜登，因此不方便見川普，麻生太郎此行是代替岸田與川普會面。

日本電視台新聞網（NNN）報導，麻生太郎為何選擇在這個時機尋求與川普會面，根據外務省相關人士透露，這是考慮到「もしトラ」（Moshidora）而採取的動作，雙方碰面地點預料將在曼哈頓的川普大樓。

「もしトラ」（若是川普）近幾個月來成為日本媒體的常客。乍看不明其意，其實是因為美國前總統川普回歸成為共和黨總統候選人，在討論「若是川普當選」而使用的代名詞。

政府相關人士表示，「在拜登總統任職期間，岸田首相不方面與川普直接會面」。外務省官員表示，麻生與川普很熟悉，因此被選為代替岸田與川普會面。

在安倍晉三擔任日本首相期間，麻生太郎時任副首相，曾與川普有過會談，因此相識。據知安倍當時曾以他拿手的高爾夫和川普攀交情，成功建立起個人的信賴關係。

外務省相關人士表示，若以性格來說，「比起岸田，麻生更適合與川普打交道」。

麻生今年1月曾訪問美國華府5天，據稱他當時試圖要在華府之後轉道紐約與川普會面，但未能如願。

川普 日本 麻生太郎

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