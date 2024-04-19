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美國會表決援烏案前夕 川普：歐洲應提供更多金援

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國國會將在20日投票表決延宕已久的610億美元援助烏克蘭案，美國前總統川普今天表示，歐洲應該提供更多資金給烏克蘭。

法新社報導，儘管川普在野，他依舊能左右華府的許多共和黨人。共和黨人推延對烏克蘭的新軍援案，而堅持要優先打擊墨西哥邊境上的非法移民。

美國民主黨和共和黨之間的僵局，已造成烏克蘭彈藥短缺、防禦系統匱乏，並讓烏克蘭在抵禦俄羅斯入侵的戰爭上遭遇挫折。

川普將於今年11月與總統拜登爭奪白宮寶座。他在自創的社群平台「真實社群」（TRUTH Social）寫道：「為什麼美國在烏克蘭戰爭中投入逾1000億美元，數額更甚於歐洲，而我們與烏克蘭卻相隔著一個大海洋！」

川普說：「要幫助一個有迫切需求的國家，為何歐洲不能與美國一樣，投入相對等或相匹配的資金？」

川普說：「正如所有人都認為的，烏克蘭的生存與力量，對歐洲而言，應比對美國重要得多，但這對我們也很重要！歐洲動起來吧！」

聯邦眾議院預定20日表決一項新軍事援助計畫，其內容將為烏克蘭、以色列和台灣提供數以十億美元計的援助資金。

拜登呼籲國會通過這項方案，並矢言此案一旦通過，他將立即簽署為法律。

川普 烏克蘭 美國

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