川普封口費案選出12陪審員 最快22日開場陳述

美國前總統川普「封口費」案的12名陪審員今天宣誓就位，法官表示希望22日舉行開場陳述。這是首度有美國卸任總統接受刑事審判。

法新社報導，檢察官和川普的辯護律師對數十名候選陪審員進行一天的密集詢問後，法官莫城（JuanMerchan）說：「我們有陪審團了。」

莫城表示，希望明天完成對6名候補陪審員的遴選，並在22日就這起重大案件舉行開場陳述。

現年77歲、尋求重返白宮大位的川普被控在2016年勝選前偽造商業紀錄，以掩飾他給一位色情片女星的封口費支出。川普不認罪。

在法庭今天休庭後，這位共和黨總統參選人接受記者訪問時，抱怨這場審判讓他無法參加競選活動，以及紐約曼哈頓法庭內的溫度過低。

他說：「我本該去很多不同的地方參加競選活動。而我現在要坐在這裡好幾天，從早到晚待在冷死人的法庭。」

川普譴責這場審判「非常不公平」，並唸出厚厚一疊新聞剪報中的標題，他說這些都是來自批評此案的「法律專家」報導。

陪審員宣誓時，穿著深色西裝、藍色領帶的川普坐在被告席靜靜看著。

若要對川普定罪，陪審團須達成一致裁決。這場審判預計將持續6到8週。

川普其他3起刑事案件涉及更嚴重的指控，包括被控企圖推翻2020年敗選結果，但這些案件被一再拖延。

若偽造商業紀錄被判有罪，這位曾兩度遭彈劾的前總統恐面臨牢獄之災，但法律觀察家認為罰款的可能性會更大。