美媒：中資流入美大學院校 恐構成國安風險

中國企業在美國受到冷落，但卻是廣受大學學府歡迎的客戶；美國媒體報導，美國大學院校在世界各地簽約，一賣研究二賣培訓技術，而部分利潤最高的合約都是與中企簽的。

美國大學院校這種交易行為已延續數十年，且蓬勃發展，絲毫不受美中競爭加劇，或一般民眾對中國政府對美國校園的影響越來越敏感的衝擊。

根據「華爾街日報」所見，披露給美國教育部的資訊顯示，2012年至2024年間，近200所美國大學院校與中企簽訂了總價值達23.2億美元（約合新台幣760億）的合約。經華爾街日報統計，合約件數約達2900份。

曾在川普政府擔任教育部官員的卡瑞爾（DanielCurrell）說：「顯而易見的，透過與美國大學院校簽約，中企可以取得其他地方無法獲得的能力。」他補充說：「最大的問題是，哪些（合約）應該合法，哪些應該合法並可公開，又有哪些應該是非法的？」

在美國，有些大學與當地某項基礎產業是脣齒相依的，就好比密西根大學（University of Michigan）和汽車業的關聯，以及佛羅里達大學（University ofFlorida）與柑橘的關聯。而這些大學卻又代表著中國競爭對手，在相同產業中從事研究工作。

以中國3家國有石油公司為例，他們都提供了資金10萬美元以上的合約給美國德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin），而校方僅將合約內容形容為「研究活動」。

美國大學院校透過學費、捐贈和合約的方式，從幾乎全球各國賺取收入。根據「華爾街日報」的分析，西亞國家卡達向美國大學院校提供的非學費資金最多，其次是英國、德國和中國。

按照規定，美國大學院校須向美國教育部申報所有價值超過25萬美元或更多的外國捐贈或合約。然而，這項規定向來未嚴格執行，美國教育部也直指有數十億美元的捐贈或合約沒有通報。

美國國會已有日益高漲的聲浪，要求對中企與美校的合約進行國安風險審查。

「華爾街日報」向美國50州的主要公立大學提出了公開紀錄申請，以了解它們與中國實體之間合約的細節。而它們揭露的資訊顯示，合約涉及的幾個產業，北京當局要不有提供補貼，要不以其他方式提供支援，包括醫藥、農業、製造業甚至藝術領域等。

校方的說法是，中國資金與美國專業技術相結合的做法，往往對公共利益有好處，例如開發新的癌症療法。但批評人士認為，鑒於中國商界都在中共股掌之上，就連這類合作也難逃抹黑命運。

這正是與中國上海「藥明康德」（WuXi AppTec）簽約的多所美國大學院校面臨的難題。

藥明康德是一家生物技術企業集團，在中國有「製藥界華為」之稱，因所做的醫學突破已獲美國食品暨藥物管理局（USFDA）承認而全球知名。然而，就如同遭美方列入黑名單的華為一般，華府現在同樣憂心藥明康德的創新恐被北京政府濫用。

「華爾街日報」發現，藥明康德和華為都與幾個美國大學院校簽過約。兩家公司均稱它們是民營企業，並反駁有關它們聽從北京當局指示或對美國構成國安風險的說法。

根據亞利桑那大學（University of Arizona）的估算，該校2022年通報3起與藥明康德的合約總價值約達150萬美元。其中一起合約中，藥明康德旗下一家服務部門代表另一個中國製藥商，同意為參加治療腫瘤藥物試驗的受試者，向亞利桑那大學醫院支付每人3萬6977美元（約合新台幣121萬）的費用。

現在，由於擔心北京當局可能會把商業用途的生物學發現用於軍事目的，部分美國國會議員希望政府能將藥明康德列為「受關注的敵對生技公司」，這麼做將使藥明康德幾乎無法與獲得聯邦資金的美國機構合作，包括許多醫院和大學。

聯邦眾議院中國問題委員會的4名成員今年2月在連署信函中說：「藥明康德及其姊妹公司藥明生物（WuXi Biologics）正快速成為全球製藥和研究服務巨擘，對美國的智慧財產和國家安全構成威脅。」

對此，藥明康德說，針對該公司所推動的這項立法有「誤導性」，且「未對事實進行公平透明的審查」。亞利桑那大學發言人則是透過電郵表示：「我們沒有收到任何關於安全問題的通知。」