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美國亞太助卿會晤中方官員 強調台海和平重要性

中央社／ 華盛頓15日專電

美國負責亞太事務的國務助卿康達正在中國訪問，已會晤中國外交部副部長馬朝旭、國台辦副主任仇開明等人，向他們強調維持台海和平穩定的重要性，也重申美國一中政策未變。

美國國務院今天表示，康達（Daniel Kritenbrink）與同行的白宮國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）向仇開明強調，維持台海和平穩定的重要性，並說美國基於台灣關係法、美中三公報、六項保證的一中政策沒有改變。

國務院新聞稿指出，在美國駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）陪同下，康達、柏蘭也與馬朝旭、中國外交部北美大洋洲司司長楊濤會談，就中東情勢、中國協助俄羅斯國防產業、台海、南海及北韓議題交換意見。

新聞稿提到，康達此行與中方人員對談深入、誠懇且具建設性，持續努力保持溝通管道暢通，並且以負責任的態度處理雙方競合議題，降低誤判風險。

康達一行人在14日至16日間訪問中國。近年來，美中關係因貿易、科技、地緣政治等問題而陷入低點。美國總統拜登（Joe Biden）去年底與中國國家主席習近平在加州會面，雙方希望能回到正常的溝通管道。

台海 美國

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