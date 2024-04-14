聽新聞
test
0:00 / 0:00

美前大使當間諜 判15年

聯合報／ 編譯廖振堯／綜合報導
前美國駐玻利維亞大使羅查坦承擔任古巴間諜數十年，今天被判刑15年。圖／美聯社
前美國駐玻利維亞大使羅查坦承擔任古巴間諜數十年，今天被判刑15年。圖／美聯社

二○○○年至二○○二年任美國駐玻利維亞大使的羅查（Manuel Rocha）去年十二月被控當古巴政府間諜，另被控欺瞞美國、電匯詐欺，以及利用說謊方式獲取和使用美國護照等罪名。他十二日達成認罪協議，被判處十五年有期刑期。美國司法部指出，本案是對美國政府最久、涉案層級最高的間諜滲透。

據紐約時報報導，羅查認罪協商時承認兩項指控：當外國間諜詐騙美國，還有非法擔任外國政府代理人。但該協商使檢方撤銷其他指控，否則電匯詐欺罪若成立，最高可判處廿年有期徒刑。他另被判出獄後必須被監管三年，並繳交五十萬美元罰款。

檢方控羅查一九七三年被古巴情報員招募，至少自一九八一年起暗助哈瓦那及古巴共產黨，讓古巴情報單位滲透美國國安單位。羅查供稱，他大學時深受美國國內的激進政治影響。

古巴 美國 間諜

延伸閱讀

俄烏戰爭進入關鍵階段 美官員指責大陸為俄擴充軍備提供後援

遭美國授信戶提告 上海商銀：對方未繳息 已保全債權

「背棄給你一切的國家」美前大使當古巴間諜逾40年 判刑15年

史上最大尾！美前外交官任古巴間諜逾40年 遭判刑15年

相關新聞

美前大使當間諜 判15年

二○○○年至二○○二年任美國駐玻利維亞大使的羅查（Manuel Rocha）去年十二月被控當古巴政府間諜，另被控欺瞞美國...

買不起！全美僅14州能在年收入240萬元以下買到中價位房屋

Bankrate最新分析指出，美國只有14州的居民，可在年收入低於7.5萬美元（新台幣242萬元）的情況下，購買中位數價...

研究：最高法院推翻墮胎權後 美國絕育比例突增

研究顯示，美國最高法院2022年推翻憲法保障墮胎權後，美國民眾絕育比例突增

川普封口費案將開審 曼哈頓12名陪審員將決定是否有罪

特勤局(Secret Service)及紐約市警局12日均表示，前總統川普「封口費」案周一開庭時將有最高規格維安。紐約市...

民主黨批川普用捐款付律師費 聯邦紀錄：拜登也是

有線電視新聞網(CNN)報導，民主黨批評前總統川普用捐助者資金支付他個人不斷增加的法律費用，但聯邦紀錄顯示，拜登總統也「...

美前3月100例麻疹 CDC：主要是未打疫苗者從國外帶回

過去四年來美國國內麻疹確診病例，有近三分之一發生在今年頭三個月內，聯邦疾病防治中心(CDC)研判，主要原因是未打疫苗的民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。