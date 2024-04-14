美前大使當間諜 判15年

二○○○年至二○○二年任美國駐玻利維亞大使的羅查（Manuel Rocha）去年十二月被控當古巴政府間諜，另被控欺瞞美國、電匯詐欺，以及利用說謊方式獲取和使用美國護照等罪名。他十二日達成認罪協議，被判處十五年有期刑期。美國司法部指出，本案是對美國政府最久、涉案層級最高的間諜滲透。

據紐約時報報導，羅查認罪協商時承認兩項指控：當外國間諜詐騙美國，還有非法擔任外國政府代理人。但該協商使檢方撤銷其他指控，否則電匯詐欺罪若成立，最高可判處廿年有期徒刑。他另被判出獄後必須被監管三年，並繳交五十萬美元罰款。

檢方控羅查一九七三年被古巴情報員招募，至少自一九八一年起暗助哈瓦那及古巴共產黨，讓古巴情報單位滲透美國國安單位。羅查供稱，他大學時深受美國國內的激進政治影響。