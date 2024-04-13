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美國羅德島州議會友台決議 提前賀520總統就職

中央社／ 紐約13日專電

美國羅德島州參眾議會11日分別無異議通過友台決議，重申羅州與台灣友誼、支持強化雙邊關係及台灣參與國際社會，並提前祝賀5月20日中華民國正副總統就職。

駐波士頓辦事處長廖朝宏應邀赴議場見證並致詞。根據辦事處新聞稿，這是羅州參議會首度邀請中華民國駐波士頓辦事處長致詞。

羅德島州參眾議會友台決議內容大致相同，除恭喜賴清德、蕭美琴當選正副總統，提前恭賀兩人於5月20日就職外，也鼓勵羅州行政、立法部門深化與台灣的貿易關係，包括研議在台設立經貿辦事處、簽署合作備忘錄（MOU）加強兩地高中以下教育交流。

兩份決議都力挺台灣參與世界衛生組織（WHO）、世界衛生大會（WHA）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）等國際組織及協定，支持台美洽簽避免雙重課稅協定（ADTA）。

今年適逢台灣關係法45週年，決議文寫道，這部法律是美台關係基石，協助維護西太平洋和平、安全、繁榮及穩定，並授權維持美台人民商業、文化、教育及其他交流，繼而促進外交政策關係。

羅德島州參議會第2981號決議由卡諾（SandraCano）等議員提案，州眾議會第8167號決議由甘迺迪（Brian Patrick Kennedy）等議員提案。

廖朝宏致詞感謝羅德島州議會再次通過決議堅定支持台灣，時值台灣關係法45週年，別具意義。台灣與羅州將持續擴大基於民主價值、共同利益的合作，欣見雙方持續在經貿、教育等領域深化合作，相信在雙方共同努力下，雙邊關係能更上層樓。

為展現對台支持，羅德島州眾議會議場懸掛中華民國國旗。駐波士頓辦事處在場邊舉行台灣日活動，提供珍珠奶茶、鹽酥雞等小吃。羅德島州眾議長薛卡契（K. Joseph Shekarchi）等參眾議員、州務卿阿莫爾（Gregg Amore）等行政部門官員、台灣僑胞與留學生等近百人出席。

議員

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