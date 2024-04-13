快訊

月子中心照顧員控學姊逼拍女嬰洗澡全裸影片！傳男性友人稱「當教材」

康老師的貓「救出來了」！天王星工程人員高空作業車升空 抱起橘貓

影／廖老大兒澎湖超跑公路賽出車禍！過彎衝護欄網驚「阿娘威」

美副總統提墮胎權 批評川普要美國退回19世紀

中央社／ 亞利桑那州土桑12日綜合外電報導
美國前總統川普。路透
美國前總統川普。路透

11月總統大選戰鼓頻催，美國副總統賀錦麗（KamalaHarris）今天針對備受爭議的墮胎議題抨擊共和黨籍前總統川普，指責他促成不得民心的限制措施，讓女權倒退。

亞利桑那州最高法院本月9日裁決，1864年南北戰爭時期一項幾乎全面禁止墮胎的禁令有效。

法新社報導，賀錦麗今天在亞利桑那州土桑市（Tucson）對群眾說，是川普促成這項禁令有效，如果他再次贏得總統選舉，可能會有更糟糕的事發生。

她說：「川普的第2個任期可能會像這樣：更多禁令、更多痛苦和更少自由。」

她還說：「正如他在亞利桑那州的所作所為，他基本上想讓美國倒退回1800年代…但我們不會讓這件事發生，因為事情是這樣的：今年是2024年，不是1800年代。我們不走回頭路。」

美國聯邦最高法院2022年推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁決，結束近50年來對墮胎權的憲法保障。

賀錦麗說：「推翻羅訴韋德案只是一項剝奪女權和自由的更大規模策略開端…川普指派3名美國聯邦最高法院大法官，因為他有意要他們推翻羅訴韋德案，而他們也如他所願這麼做了。」

她接著說：「如今因為川普，國內超過20州實施（墮胎）禁令…川普一手促成這場健康照護危機。」

川普如今在這項議題上處於不利境地，他一邊得意於自己在推翻全國墮胎權保障上的功勞，一邊呼籲各州不要全盤實施顯然會隨之而來的禁令。

川普今天被記者問到是否會簽署全國墮胎禁令時說：「我們不再需要禁令，因為我們推翻了羅訴韋德案…我們把（決定權）還給各州…事情照預期那樣在運作。」

但川普稍早在網站上呼籲亞利桑那州修改已有160年歷史的墮胎相關法律。他寫道：「州長和亞利桑那州議會必須用心和常識立即行動，補救已經發生的事…記住，現在就看各州和民意代表的善意了。理想上得有3種例外：性侵、亂倫和危及孕婦性命。」

亞利桑那州 墮胎 川普 美國

延伸閱讀

眾院重新授權外國情報監視法 強生鬆口氣 估參院將通過

川普任內不信任國安機構…若11月勝選 情報界瑟瑟發抖

眾院通過外國情監法 強生晤川普推動防止非公民投票

美眾院議長遇罷免危機 川普出面挺他「做得好」

相關新聞

世界最年長連體嬰去世…享壽62歲 醫生曾斷言活不過30歲

全球最年長連體雙胞胎姊弟蘿莉（Lori Schappell）和喬治（George Schappell）日前逝世，享壽62...

美眾院議長遇罷免危機 川普出面挺他「做得好」

美國前總統川普今天向處境艱難的共和黨籍聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）伸出援手，稱讚強生「做得非常好」

O.J.辛普森之死：美國世紀審判背後的黑白族群矛盾

因為1994年「辛普森案」而轟動全美的前美式橄欖球明星——O.J.辛普森（O.J. Simpson）——在2024年4月10日因癌症病逝，死時76歲。在美國黑人民權運動來到高峰的1960年代，也是辛普森運動員生涯的開創期，而後達成了令眾人驚嘆的體育成就、名利雙收；然而美好形象的背後，卻因為1994年前妻遭殺害的案件，陷入「辛普森案」風暴，一系列極為戲劇性的案情發展，讓被指控謀殺罪的辛普森成為美國世紀審判的主角。儘管最終無罪釋放，真相至今仍是謎團。辛普森的人生故事，被稱為是「美國製造」：涵蓋美國非裔族群的歷史、族群矛盾、財富與名聲、名人墮落的各種光怪陸離，種種因素都有美國社會結構的影響。辛普森折射了黑人命運的問題，同時法庭攻防戰的過程，也改變了新聞媒體的報導。

美前3月100例麻疹 CDC：主要是未打疫苗者從國外帶回

過去四年來美國國內麻疹確診病例，有近三分之一發生在今年頭三個月內，聯邦疾病防治中心(CDC)研判，主要原因是未打疫苗的民...

美副總統提墮胎權 批評川普要美國退回19世紀

11月總統大選戰鼓頻催，美國副總統賀錦麗（KamalaHarris）今天針對備受爭議的墮胎議題抨擊共和黨籍前總統川普，指...

愛阿華州長簽法案 允州警抓非法移民、授權州法院遞解無證客

愛阿華州長雷諾茲(Kim Reynolds)10日簽署法案，授權州警逮捕非法再入境的非法移民， 也授權州法院將違法入境者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。