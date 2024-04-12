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調查：對社會絕望 美國年輕男性變得更加保守

中央社／ 阿姆斯特丹12日綜合外電報導
國際研究機構Glocalities公布的大型全球調查顯示，人們對現行政治的絕望和幻滅情緒激增，尤其是年輕美國男性，他們是過去10年中唯一變得更加保守的美國人口群體。圖／歐新社
國際研究機構Glocalities公布的大型全球調查顯示，人們對現行政治的絕望和幻滅情緒激增，尤其是年輕美國男性，他們是過去10年中唯一變得更加保守的美國人口群體。圖／歐新社

國際研究機構Glocalities今天公布的大型全球調查顯示，人們對現行政治的絕望和幻滅情緒激增，尤其是年輕美國男性，他們是過去10年中唯一變得更加保守的美國人口群體。

Glocalities與路透社分享的這份研究報告，為今年11月美國總統大選以及包括6月舉行的歐洲議會選舉在內等全球眾多選舉提供背景資料。

這項研究調查受訪者在「希望」和「絕望」之間，以及「權威」和「自由」間的樂觀程度，換句話說，就是保守主義和自由主義間的立場。

根據這項代表全球近60%人口、20個國家的30多萬份調查顯示，世界在2014年至2023年間變得更加自由，但也更加悲觀。

Glocalities研究總監藍柏特（Martijn Lampert）表示，世界各地的年輕人尤其對社會感到失望，並提到「美國青年的絕望情緒激增程度遠超過歐盟成員國青年」。

最引人注目的是，自2014年以來，年輕美國男性是美國和參與調查的7個歐盟成員國中唯一真正變得更加保守的人口群體，也可以說他們比起自由更傾向權威。

在2014年至2023年間，共有1萬4526名美國人接受調查，其中包括2242名年齡介於18歲至34歲間的男性。

藍柏特以數個歐洲國家的選舉結果為例，表示全球「無望感、對社會感到幻滅和對世界主義價值的反叛，某種程度上解釋了極端右翼反建制政黨的崛起」。

社群媒體演算法更放大這一趨勢，將「溫和保守的年輕男性引向更加極端和激進的保守男性榜樣及世界觀」。

這項研究報告還凸顯出全球年輕男性和年輕女性間的顯著差異。

他們都對職業前景、財務安全和教育感到擔憂，但調查顯示，18至24歲男性超越55至70歲男性成為社會上最保守群體，18至24歲女性則愈來愈傾向自由主義和反對父權體制。

年輕女性最擔心的社會問題包括性騷擾、家庭暴力、兒童虐待和兒童疏忽。

年輕男性則更加注重取得社會和經濟地位，並且更重視保守家庭價值、競爭、勇敢和榮譽。

美國

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