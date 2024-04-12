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亞利桑那墮胎禁令爭議 拜登打廣告批川普亂源

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
拜登在競選廣告中矢言「誓死捍衛」女性生育權。他說：「妳的身體和決定權屬於妳，不屬於政府，更不屬於川普。」路透
拜登在競選廣告中矢言「誓死捍衛」女性生育權。他說：「妳的身體和決定權屬於妳，不屬於政府，更不屬於川普。」路透

美國亞利桑那州最高法院兩天前裁定可執行1864年一項幾乎全面禁止墮胎的禁令，引發反彈聲浪，總統拜登陣營今天乘勢打廣告戰，將矛頭指向前總統川普

拜登在競選廣告中矢言「誓死捍衛」女性生育權。他說：「妳的身體和決定權屬於妳，不屬於政府，更不屬於川普。」

法新社報導，這支廣告本月將在大選搖擺州亞利桑那州熱門節目時段播出，目標受眾是民主黨向來重視的年輕人、婦女和拉丁美洲裔選民等族群。美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）也預定明天走訪亞利桑那州。

民主黨與共和黨都認為墮胎是11月總統選舉一大議題，民主黨尤其希望這項議題帶動更多選民投票。川普所屬的共和黨則樂見全國各地有關大規模限制墮胎的措施。

拜登在這支30秒廣告中說：「因為川普的關係，數以百萬計女性失去了控制自己身體的基本自由，而今女性的生命因此處於危險之中。」

亞利桑那州最高法院本月9日裁定，可執行南北戰爭時期一項幾乎全面禁止墮胎的禁令。這項1864年的立法禁止墮胎手術，除非是為了挽救孕婦性命才能動刀，依法被起訴的醫師面臨5年有期徒刑。

民主黨籍亞利桑那州檢察長梅斯（Kris Mayes）表示，她不會執行這項「不合情理」的裁定。這項裁定有14天暫緩執行期，以供提出法律異議。

民主黨籍亞利桑那州議員企圖推翻禁令，但後來被共和黨籍議員擋下。

鑒於種種跡象顯示許多選民對右翼反墮胎運動失去興趣，川普也開始發出模稜兩可的訊號。他昨天說，亞利桑那州的裁定「太過頭」，消息一出激怒了一些盟友。

亞利桑那州 墮胎 川普

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