快訊

Apple生了！老公報喜「母子均安」剪臍帶瞬間超感動

藏壽司疑食物中毒連環爆 總公司發聲明致歉

金控股東會紀念品看過來！開發金、永豐金走露營風 元大金送這個

封口費案定於4月15日開庭 川普延審要求再度遭拒

中央社／ 紐約10日綜合外電報導
美國前總統川普因封口費案遭刑事起訴，定於本月15日開庭。 路透社
美國前總統川普因封口費案遭刑事起訴，定於本月15日開庭。 路透社

美國前總統川普封口費案遭刑事起訴，定於本月15日開庭。他本週內第3度提出的延審要求今天遭紐約上訴法院法官拒絕。他可能因此案成為美國史上首位接受刑事審判的前總統。

路透社報導，在稍早的聽證會中，川普的律師波維（Emil Bove）主張延後開庭，因為負責此案的法官莫城（Juan Merchan）尚未就他們所提出、要求他迴避的請求作出裁決。

波維還在一場聽證會上說：「我們將在侵犯川普總統權利的情況下開始審判。」

去年起訴此案的曼哈頓地方檢察官白艾榮（AlvinBragg）辦公室律師史蒂芬．吳（Steven Wu）則回應，川普的律師團隊太晚提出這些要求。

史蒂芬．吳指出：「確保這場刑事審判順利進行，符合公眾利益。」

在共和黨總統候選人川普涉入的諸多案件中，封口費案可能是唯一會在大選前開庭審理的案子。在此案中，川普被紐約檢方指控偽造商業紀錄，掩飾他的前律師柯恩（Michael Cohen）支付色情片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）13萬美元，藉以換取她在2016年總統大選前對此事保持沉默。

丹尼爾斯聲稱她在2006年曾與川普發生性關係，川普則否認曾與她有過任何性關係。

川普今年將在11月5日舉行的總統大選挑戰拜登，他在目前面臨的4項刑事起訴中都宣稱自己無罪。

封口費案 川普

延伸閱讀

川普最新聲明：墮胎禁令應由「各州」決定

迄今最明確表態！川普：墮胎禁令回歸各州 「由人民意志」決定立法

賴清德政府最重要的外交考題！拜登、川普二度對決 誰當選對台最有利？

川普募款會許願這兩國人快移民美國 嗆現在的都「出身監獄和看守所」

相關新聞

封口費案定於4月15日開庭 川普延審要求再度遭拒

美國前總統川普因封口費案遭刑事起訴，定於本月15日開庭。他本週內第3度提出的延審要求今天遭紐約上訴法院法官拒絕。他可能因...

想下毒殺夫詐領保險金 狠妻法庭認罪：咖啡中加了漂白水

美國亞利桑那州一名女子在和丈夫吵離婚時心生歹念，為了詐領丈夫保險金，竟在丈夫每天會喝的咖啡機裡倒入漂白水。丈夫發現咖啡味道怪怪的，決定裝設隱藏攝影機拍攝，沒想到真的拍攝到妻子下毒的過程。近期女子於法庭承認較輕的罪行「下毒」，而她本來面臨的謀殺未遂指控則遭駁回，女子最高可能只須服刑兩年。

美國華盛頓特區驚傳槍響！嫌犯朝街上人群開槍 釀1死5傷

美國首都華盛頓特區今天傳出槍擊事件，造成1人死亡、5人受傷，傷者之中包含2名孩童

岸田文雄與拜登會談，聚焦討論加強對抗中國

日本首相岸田文雄4月10日於美國華府進行國是訪問，會談重點聚焦如何加強美日防禦關係，對抗中國再次崛起。美國總統拜登表示，美國將首度與日本、澳洲建立聯合飛彈和防禦網絡架構，也將與日本共同針對1960年簽署的美日安保條約進行更新。美日目前已達成約70項國防合作協議，雙方再度討論中國與台灣的緊張關係，岸田文雄表示，今日的烏克蘭可能是明日的東亞，將會繼續合作對來自中國的威脅作回應與抵禦。

川普集團大帳房懷索柏格坦承偽證罪 遭判刑5個月

美國前總統川普家族企業「川普集團」（The Trump Organization）長期任用的財務長懷索柏格曾在川普財務問...

紐約市長支持立法打擊租霸 莊文怡等市議員籌備提案

紐約市租霸問題嚴重，市長亞當斯(Eric Adams)10日首次表態，支持立法打擊全市「租霸」，呼籲重視房東權益；布碌崙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。