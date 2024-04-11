想下毒殺夫詐領保險金 狠妻法庭認罪：咖啡中加了漂白水

美國亞利桑那州一名女子在和丈夫吵離婚時心生歹念，為了詐領丈夫保險金，竟在丈夫每天會喝的咖啡機裡倒入漂白水。丈夫發現咖啡味道怪怪的，決定裝設隱藏攝影機拍攝，沒想到真的拍攝到妻子下毒的過程。近期女子於法庭承認較輕的罪行「下毒」，而她本來面臨的謀殺未遂指控則遭駁回，女子最高可能只須服刑兩年。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在2023年7月11日和7月18日。來自菲律賓的美樂蒂（Melody Felicano Johnson）嫁給了任職美國空軍的丈夫羅比（Roby Johnson）；事發當時她隨丈夫到德國駐營，兩人正在安排離婚官司，想不到美樂蒂竟為了詐領保險金痛下毒手。

羅比某天發現咖啡味道有異，先買檢測試紙回家檢驗，發現咖啡中有大量的氯，於是決定在家裝設隱藏攝影機，拍攝咖啡究竟出了什麼問題。沒想到攝影機拍到的竟是妻子下毒的過程。羅比回到美國後報警，也將監視器影片交給警方當作證據，美樂蒂於是立刻被拘留。

法庭文件指出，美樂蒂是為了領到羅比的壽險所以痛下毒手。由於美樂蒂在菲律賓已經置產，法官認為有潛逃風險，在去（2023）年7月18日將她關押進監獄。

近期此案開庭，美樂蒂坦承自己的確下毒，本來面臨謀殺未遂指控，在法庭上遭駁回，她最高可能只須服刑兩年，最少甚至只須服刑四個月，案件將於5月10日宣判。