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美國宣布自來水永久化學物質含量標準 避免危害健康

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
為避免大眾遭受有毒的「永久化學物質」危害，美國總統拜登政府宣布首個全國性自來水標準。這些化學物質可能導致的嚴重健康問題包括癌症或影響兒童發展等。情境示意圖。圖／Ingimage
為避免大眾遭受有毒的「永久化學物質」危害，美國總統拜登政府宣布首個全國性自來水標準。這些化學物質可能導致的嚴重健康問題包括癌症或影響兒童發展等。情境示意圖。圖／Ingimage

為避免大眾遭受有毒的「永久化學物質」危害，美國總統拜登政府今天宣布首個全國性自來水標準。這些化學物質可能導致的嚴重健康問題包括癌症或影響兒童發展等。

法新社報導，肉眼無法看見的全氟及多氟烷基物質（PFAS）存在於水、土壤、空氣和食物中，它們會在人體中累積，在環境中也無法自然分解。

美國環境保護署（Environmental Protection Agency,EPA）表示，這項新規定將減少約1億人在供水中接觸到PFAS的機會，進而避免數以千計人死亡，以及數以萬計人患上嚴重疾病。

在非營利組織「環境工作團」（EnvironmentalWorking Group）負責政策問題的貝內什（MelanieBenesh）告訴法新社：「這對美國公共衛生來說，堪稱巨大勝利。」

「從飲用水中去除這些化學物質有助減少接觸、降低公衛系統負擔，最終還能拯救生命。」

這項新規定分別針對飲用水中的5種PFAS設定上限。其中包含最常見的2種PFAS：過去可見於鐵氟龍不沾鍋的污染物全氟辛酸（PFOA）；以及曾用於3M公司思高潔（Scotchgard）系列產品和消防泡沫的全氟辛烷磺酸（PFOS）。思高潔是用於保護衣物和地毯的塗層技術。

具體來說，這2種化學物質的含量不得超過1兆分之4，遠比加拿大等國家的標準嚴格。在加拿大，PFOA含量不得超過1兆分之200，PFOS含量則不得超過1兆分之600。

環境工作團資深科學家安德魯斯（David Andrews）表示，據他所知，這應是全球最嚴格的飲用水PFAS標準。

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