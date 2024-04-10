41秒開96槍！非裔男拒便衣警攔檢被開槍擊斃 目擊民眾嚇傻：像打越戰一樣

美國芝加哥警察究責民事辦公室今天公布的影片顯示，上月一名26歲非裔男子駕車遇芝加哥便衣警察攔檢，遭警方在41秒內開了96槍擊斃，引發民眾質疑警方是否執法過當。

綜合美聯社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，上個月，乘坐便衣警車的戰術小組5名警察包圍非裔男子利德（Dexter Reed）駕駛的休旅車，據稱是因為他沒繫安全帶。便衣警察要求利德下車，利德先是放下車窗，但又關起來，並拒絕下車。

其中一名警察猛拉車門把手，大聲要求利德開門，幾秒鐘後，這名警察後退並舉起了槍，隨後影片中突然響起槍聲。

美國芝加哥警察究責民事辦公室（Civilian Office ofPolice Accountability, COPA）表示，初步證據顯示是利德先開槍，導致一名員警在芝加哥西區（West Side）洪堡公園（Humboldt Park）附近受傷。隨後4名警察反擊，共發射96發子彈。

警察究責民事辦公室公布警方隨身攝影機畫面、911電話錄音和警方報告，並表示，即使「利德下了車並倒地」，槍聲仍未止。

警察局長史奈林（Larry Snelling）先前表示，3月21日因為攔檢爆發槍擊事件，並描述是「雙方交火」。

家屬質疑當局對於槍擊案的說法，並要求得到利德為何被攔檢的答覆。辯護律師史卓（Andrew M.Stroth）表示，利德的家人今天看到這段影片，情緒相當激動。他說，在他們心中，這名年輕人高中時是個才華橫溢的籃球運動員，志向是成為一名體育播報員。

史卓表示，這次攔檢是違憲的，這些便衣警察沒有表明自己是執法人員。他說，利德的家人希望迅速展開調查，並希望警局能更加遵守法院監督的改革計畫。

影片呈現了多個視角的畫面，包括被射傷的員警視角。但沒有利德遭槍擊的清晰畫面，後來在他的車上找到一把槍。

影片中可以看到多名員警邊罵髒話邊命令利德放下車窗、打開車門，然後槍聲響起。一名男子撥打911報案，形容這起槍擊事件「就像在打越戰一樣」。

利德下車後，面部朝下倒地，影片顯示車身有數十個彈孔。警方將利德血淋淋的雙手抬起來找槍，但沒有任何發現，將他戴上手銬時已經一動也不動。

一名警官說：「我不知道槍在哪裡。」隨後，他們用手電筒查看車內，並在車內座椅找到一把槍。另一名員警說，「他先朝我們開槍的」，旁邊一名警察則說「我們全都在開槍」。

芝加哥市長強生（Brandon Johnson）矢言要進行全面調查，並表示今天公布影片是提高透明度努力的一部分。

在警察究責民事辦公室和伊利諾州檢察官辦公室的調查期間，這些警官被處以30天的行政休假。