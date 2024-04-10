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拜登接受西語媒體訪問 稱川普為美民主最大威脅

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

根據美國主要西班牙語電視頻道今天播出的訪談內容，美國總統拜登稱他的共和黨挑戰者川普對美國民主構成主要威脅。

法新社報導，拜登在橢圓形辦公室接受環球電視台（Univision）採訪時被問到，他覺得「對國內自由與民主構成的主要威脅」是什麼時，拜登回答：「川普，說真的。」

拜登提到川普支持2021年1月6日闖入國會大廈的暴徒，他們造成「破壞與混亂」，試圖推翻他兩個月前輸給拜登的選舉結果。

川普目前進行總統競選活動時，主打稱讚這群1月6日暴徒為「愛國者」，並表示如果他11月當選，他將特赦數以百計因攻擊警察與煽動陰謀論等罪而被判監刑的人。

拜登提到國會證詞說，事發當時，川普在白宮觀看電視實況轉播暴動數個小時，卻未試圖出手干預。

拜登說，「他坐在辦公室內…觀看國會山莊遭攻擊數小時」，又說川普「使用像是我們將…廢除憲法（以及）他從第一天起就將成為獨裁者等用詞」。

拜登說：「在我的一生中，我想不起來歷史中有任何其他時候發生過這種事，有人有過這種態度。」

川普稱美國「衰敗」並遭到暴力的移民入侵，稱只有他回歸白宮才能拯救國家。

起初，川普因為支持國會山莊襲擊事件與拒絕接受2020年選舉結果，遭到幾乎全體共和黨人抨擊，但他之後恢復在黨內全面的主導地位，民調也顯示他與拜登的選情十分膠著。

環球電視台這段訪問是拜登罕見的一對一訪談。與其他近代總統相比，拜登以這種形式接受記者採訪的次數要少得多。

西語裔選民是拜登與川普在11月選舉中亟欲拉攏的關鍵選民，而環球電視台是美國主要的西語媒體公司。

川普 拜登 美國

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