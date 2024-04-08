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陸人偷渡赴美 官方有望合作遞解

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導

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美國國土安全部長梅奧卡斯表示，美中正就遞解中國公民返中一事談判，盼取得重大突破；今年二月他與中國公安部長王小洪在維也納會晤討論此事。

去年由美墨邊界非法越境入美的中國無證客，較上年度增加十一倍。

國家廣播公司新聞網六日報導，梅奧卡斯表示，美方一直努力與中國協商，讓中方接收美方判定不符資格滯留美國的中國公民。

梅奧卡斯表示，他「希望」與王小洪的討論能使當前局面有所改變，「討論還在進行中」。

美國海關與邊界保護局統計顯示，二○二三會計年度，非法越境入美的中國人超過二萬四千人，而在上一個會計年度只有二千多人，兩年間增加超過十一倍。

梅奧卡斯與王小洪二月十八日在維也納會談，是兩國首次在國安談判中把遞解非法居留者納入討論。這次會談也顯示美中關係繼續融冰；美國總統拜登去年十一月與中國國家主席習近平在舊金山會談後，本月二日繼之以電話交談。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，中國與各造合作遞解非法移民；他表示，非法移民是國際難題，必須相關國家合作解決。中方的原則是「先核實再遞解」，若確認是中國公民，中方會接受遞解。

就遞解一事，美方多年來把中國列入「言行不一、不合作」國家清單，上榜的其他國家包括俄國、委內瑞拉及古巴。

美國上個會計年度遞解二八八人回中國，但根據紐約時報的數據，應被遞解卻仍住在美國的中國公民，人數約十萬人。

移民 美國

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