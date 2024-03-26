美不再袒護以色列 聯合國通過停火方案

美國不願再罩著以色列了？聯合國安理會25日通過加薩停火方案，且各方都要無條件釋放人質。美國過去都會動用否決權，讓停火方案無法過關，但美國這次選擇棄權，雖然白宮重申對以色列的支持立場，不過外界普遍認為，這代表美國對以哈衝突的耐心逐漸消失。

以色列不滿被美拋棄

根據《英國廣播公司》報導，聯合國安理會以14票贊成、1票棄權，通過要求以色列與哈瑪斯停火的方案。決議要求雙方立刻停火，並釋放人質。過去美國做為常任理事國，總會動用否決權使案件無法通過，但這次美國卻選擇棄權，讓以色列總理納坦雅胡感到相當意外，據傳還憤而取消與美國官員的會議。

美國過去總是用以色列與哈瑪斯正在進行人質交換談判為理由，認為聯合國不能用停火方案干預雙方談判。對於美國投棄權票，白宮發言人柯比雖表示，棄權並不代表美國支持以色列的立場改變，國防預算中還是有編列援助以色列的軍援，且停火協議並未譴責哈瑪斯。

晚比沒有還好

《聯合國》提到，聯合國秘書長谷特雷斯則呼籲雙方一定要立刻執行協議內容。前英國駐聯合國大使萊爾-葛蘭特分析，按照以往聯合國安理會決議的慣例，以色列有義務要在未來15天內停火，且目前還在伊斯蘭教的齋月期間，現在停火是最恰當的時機。

巴勒斯坦駐聯合國代表曼索爾表示，停火決議來得太晚，已造成超過10萬人死傷、2百多萬人流離失所，不過也感謝聯合國終於通過立刻停火的方案。哈瑪斯也希望雙方儘速啟動換囚協商。

決議強制性低

不過，由於聯合國安理會的決議也沒有後續能確保其執行的機制，因此外界還是擔心以色列繼續對哈瑪斯發動進攻，近日以色列認為哈瑪斯在加薩南部大城拉法仍有軍隊，因此矢言打擊，但當地也聚集大量加薩民眾，外界擔心以軍進攻恐傷及更多無辜。

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