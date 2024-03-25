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加州傳山獅攻擊致死！兄弟檔21歲哥哥慘死 弟弟臉部受重創

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國加州23日驚傳山獅襲人致死，一對兄弟檔的21歲哥哥慘死荒野，18歲弟弟臉部遭受重創，這是加州20年來首起山獅殺人事件，該山獅幾小時後遭當局安樂死。路透
美國加州23日驚傳山獅襲人致死，一對兄弟檔的21歲哥哥慘死荒野，18歲弟弟臉部遭受重創，這是加州20年來首起山獅殺人事件，該山獅幾小時後遭當局安樂死。路透

華盛頓郵報報導，美國加州23日驚傳山獅襲人致死，一對兄弟檔的21歲哥哥慘死荒野，18歲弟弟臉部遭受重創，趕赴現場的警方目睹山獅蹲趴在屍體旁，這是加州20年來首起山獅殺人事件，山獅幾小時後遭當局安樂死。

美國一對兄弟檔日前到加州喬治城一處山區狩獵，午後遭遇山獅攻擊而走散，弟弟脫險後急忙報警。

當局出動尋獲報案人臉部遭嚴重創傷，緊急提供醫療協助並開始搜索報案人的哥哥，不過發現時為時已晚，只見山獅蹲趴在屍體旁，警方開槍嚇跑山獅。

加州魚類及野生動物管理局表示，襲人山獅重量約90磅，大約40.8公斤，在幾小時後於現場附近被安樂死。

當局官員並未公開兄弟檔身分，僅表示弟弟經歷多次手術後可望全面恢復。

加州大學野生動物專長獸醫維克斯（Winston Vickers）表示，雖然山獅在人類山道上漫步並不罕見，但牠們通常會遠離人類，「正因為襲人事件非常罕見，所以很難確定風險因素，可是研究發現，如果有兒童在場或行動不明確的舉動，則更有可能發生攻擊致死。」

本次事件是加州繼2004年1月後，20年來首度再傳山獅襲人致死，當局將進一步調查攻擊發生的原因。

兄弟 美國

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