美兩院接力 政府再避關門危機

美國聯邦參議院廿三日凌晨表決通過一點二兆美元聯邦預算包裹法案，讓聯邦政府部門因斷炊而「關門」的威脅又延至今秋。之後交由總統拜登簽署成為法律生效。

美國二○二四財年已過了近半年，參院以七十四票贊成、廿四票反對，通過該案。美國政府部門經費在廿三日○點前到期，但不久白宮就發出通知，宣布白宮管理及預算局已暫停政府準備作業，對國會將通過該案，並由拜登完成簽署深具信心。

儘管已過聯邦政府部分部門關門大限兩個多小時，最後仍化解危機。參院經數小時激烈協商後表決過關，多數黨民主黨領袖舒默說，「這非易事，但今晚我們的堅持值得」。

廿二日聯邦眾議院則以二八六票贊成、一三四票反對，通過該案。民主黨在眾院雖是少數黨，但這次表決時很團結，以一八五票贊成、廿二票反對，力挺同黨的拜登政府。

該案共涵蓋六項法案，包括美國政府經費中最引起爭議的部分，像五角大廈和國土安全部預算。若未通過將影響約達七成單位運作。其餘三成包括農業、科學、退伍軍人、交通和住房等，運作經費已在二月獲國會通過，沒有重大爭議。