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美司法部 控蘋果非法主導市場

聯合報／ 編譯黃淑玲周辰陽／綜合報導
美國司法部21日控告蘋果公司違反反托辣斯法。路透
美國司法部21日控告蘋果公司違反反托辣斯法。路透

美國司法部和十七個州和地區檢察長廿一日對蘋果提起反托辣斯訴訟，指控蘋果阻止對手存取iPhone硬體與軟體功能，妨礙對手提供產品和蘋果競爭，違反反托辣斯法。

ＮＢＣ報導，這項民事訴訟指控蘋果以推高消費者成本方式，對其智慧手機作業系統設限，並阻止開發人員在其他智慧手機系統成功發布產品。

司法部說，蘋果阻止其他公司提供與蘋果產品競爭的應用程式，例如數位錢包。司法部向美國新澤西州地方法院提起的訴訟，指控蘋果損害消費者以及與蘋果部分服務競爭的公司。

這起訴訟來自多年來對蘋果廣受歡迎的裝置和服務的監管審查，直接瞄準了蘋果最受歡迎的產品iPhone。透過嚴格控制iPhone和其他裝置上的使用者體驗，蘋果創造了批評者所說的不公平競爭環境，允許自己的產品和服務使用其核心功能，卻拒絕競爭對手使用。

多年來，蘋果一直限制金融公司使用iPhone的支付晶片和藍牙追蹤器來利用其定位服務功能。用戶將蘋果智慧手錶和筆記型電腦等產品連接到iPhone，也比連接其他製造商生產的產品更容易。

這是司法部過去十四年來第三次控告蘋果違反反托辣斯法，但為首次主張蘋果非法維持市場主導地位。

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