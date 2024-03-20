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樂高人偶排排站等指認？加州警局創意新招 依法保護部分嫌犯身分

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國加州穆列塔警局在拍攝部分嫌犯的照片時，用樂高積木人偶頭遮住臉，以遵照元旦生效的州法隱藏他們的身分。照片翻攝：FACEBOOK / Murrieta Police Department
美國加州穆列塔警局在拍攝部分嫌犯的照片時，用樂高積木人偶頭遮住臉，以遵照元旦生效的州法隱藏他們的身分。照片翻攝：FACEBOOK / Murrieta Police Department

美國加州穆列塔警局（Murrieta Police Department）採用了一個新穎的解決方案，在拍攝移送用照片與監獄檔案照時，用樂高積木人偶頭遮住部分嫌犯的臉，以依法隱藏他們的身分。

福斯數位新聞19日報導，穆列塔警局解釋，以樂高人偶圖遮住這些嫌犯的臉，目的在遵守加州AB 994法案與州刑法典第13665條兩項州法，即禁止執法機構在社群媒體分享因非暴力犯罪而被捕嫌犯的影像。這項州法還規定，除非存在特殊情形，在社群媒體發布的嫌犯監獄檔案照要在14天後刪除。

穆列塔警局在臉書發文表示，該局以「尊重依法賦予每個人的權利和保護，即使對象是嫌疑人」。

警局發言人告訴福斯數位新聞，早在相關州法於元旦生效之前，他們就開始用樂高人偶圖遮住部分刑事嫌犯的臉，「在確保居民取得社區公安事件最新情況之際，同時也遵守新的規定」。

根據發言人說法，穆列塔警局過去幾年一直採取這種做法，「對我們不是什麼新鮮事」。

警聞網媒「Police1」指出，儘管穆列塔警局IG有部分網友抱怨加州州法保護罪犯，但其他人則對警局的做法點讚。一位網友就寫道，「無論如何，樂高的臉更優」，留下一個笑到飆淚的表情符號。另一位網友則感謝警察，「面臨各種挑戰，仍始終支持跟投身於我們的社區」。

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