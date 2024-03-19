調查：美國社會宗教影響力正減弱

調查顯示，多數美國成年人認為宗教在美國社會的影響力已衰弱，也讓受測者深感憂心！近期，皮尤研究中心公布「宗教對美國社會影響」調查報告，其中高達80%美國成年人相信，在公共生活中逐漸失去宗教影響力。另外，美國基督徒也感覺自己是少數群體。

調查驚見歷年最多

《Religion Unplugged》報導，從皮尤研究中心發布的報告中揭示，80%美國成年人同意宗教影響力對美國社會正逐漸衰微，相較於2002年的調查只有52%，今年80%的結果成為該報告歷年最高。

另外，49%的美國成年人認為宗教對美國社會失去影響力，並表示擔憂。然而，卻有8%的美國成年人相信宗教影響力在美國社會中正在增強。

其中，美國基督徒是對「宗教在美國公共生活中的角色」持正面看法的最大群體（64%）。某些基督徒（包括西班牙裔新教徒、白人福音派教徒、天主教徒和黑人新教徒）提及，宗教信仰讓他們感覺自己在美國社會中是少數群體。

自認宗教少數群體

《宗教通訊社》指出，該調查由皮尤研究中心於2月進行，呈現12693名美國成年人面對「宗教對美國社會影響」的態度，並於14日公佈統計結果。

對於宗教與政治的爭論，多數美國成年人對宗教在美國社會中的作用持正面看法，但也認為宗教對美國社會影響力正在減弱，此結果讓美國至少一半的人感到不安，尤其有宗教信仰的美國人，更擔心宗教信仰與主流文化的衝突。

皮尤研究中心研究副主任史密斯表示，該報告反映人們自己的宗教信仰，以及對世俗文化的看法之間，產生日益脫節的跡象，其中「由於宗教信仰而認為自己是少數群體的美國人，比例也有所上升」。

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