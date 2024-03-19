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美AI安全單位群聊 誤把抖音母公司研究員加入

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
美國國家標準暨技術研究院表示，TikTok中國母公司「字節跳動」一名研究人員上週被誤加到美國人工智慧安全專家的群聊中。路透社
美國國家標準暨技術研究院表示，TikTok中國母公司「字節跳動」一名研究人員上週被誤加到美國人工智慧安全專家的群聊中。路透社

美國國家標準暨技術研究院（NIST）今天表示，TikTok中國母公司「字節跳動」（ByteDance）一名研究人員上週被誤加到美國人工智慧（AI）安全專家的群聊中。

路透社報導，知情人士透露，國家標準暨技術研究院的美國AI安全協會同盟（U.S. Artificial IntelligenceSafety Institute Consortium）成員在通訊軟體Slack討論時，該研究人員被加入群聊。

國家標準暨技術研究院在電子郵件中表示，該研究人員是被AI安全協會同盟一名成員加入群聊。這名研究人員沒有回覆訊息。

全球知名職場社交平台領英（LinkedIn）上的個人資料顯示，這名研究員住在加州。字節跳動並未對此發表評論。

知情人士表示，字節跳動研究人員的出現引起AI安全協會同盟的關注，因為該公司並非AI安全協會同盟成員，而TikTok目前成為全國辯論的焦點，各界都在關注TikTok是否替中國政府開了後門，讓北京大規模刺探或操縱美國人。

上週美國聯邦眾議院通過法案，強制字節跳動從TikTok撤資，否則將面臨全國性禁令。但這項最後通牒在聯邦參議院面臨不確定的命運。

AI安全協會同盟去年成立，宗旨是評估尖端人工智慧專案的風險，創始成員包括數百家美國主要科技公司、大學、AI新創公司、非政府組織等。

TikTok 字節跳動 美國

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