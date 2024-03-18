路透：SpaceX正為美國建設間諜衛星網絡

消息人士稱，根據2021年與美國國家偵察局（NRO）簽訂的價值18億美元合同，SpaceX一個名為「星盾」（Starshield）的業務部門正負責建設一個間諜衛星網絡。NRO是負責管理間諜衛星的情報機構。

這些計劃顯示出SpaceX涉入美國情報和軍事項目的程度，也說明五角大樓正加大對用於支持地面部隊的大型低軌道衛星系統的投資。

消息人士稱，如果該計劃取得成功，將大幅提高美國政府和軍方在全球各地快速發現潛在目標的能力。

消息人士同時指出，這份合同標誌著情報機構對SpaceX的信任與日俱增，而這家公司的所有者馬斯克曾與拜登政府發生摩擦，並因在烏克蘭戰爭中使用星鏈衛星而引發爭議。

《華爾街日報》今年二月曾報導，SpaceX與某情報機構簽訂一份價值18億美元的「星盾」機密合同，但沒有詳細說明項目目的。

路透社報導首次披露，SpaceX合同是為打造一個強大的新偵察系統，由數百顆具地球成像能力的衛星組成，可在低軌道上以蜂群的形式運行。而與馬斯克的公司合作的間諜機構正是國家偵察局。

路透社無法確定這一新衛星網絡何時啟用，也未能確定還有哪些公司參與了該項目。

消息人士：已發射十多顆測試版

SpaceX沒有回應有關合同、所扮演的角色以及衛星發射細節的提問。五角大樓則將路透社的置評請求轉給了美國國家偵察局和SpaceX。

美國國家偵察局在一份聲明中承認其開發複雜衛星系統的使命，以及與其他政府機構、公司、研究機構和國家的合作關係，但拒絕對SpaceX涉入項目的程度置評。

一名發言人表示：「國家偵察局正在開發世界上最強、最具多樣性和彈性的天基情報、監視和偵察系統。」

消息人士說，這些衛星可以跟蹤地面目標，並與美國情報和軍事官員共享數據。原則上，這將使美國政府能夠快速捕捉全球幾乎任何地方的地面活動連續圖像，從而為情報和軍事行動提供支援。

其中三位消息人士稱，自2020年以來，SpaceX已經發射約十幾顆測試衛星，其中包括獵鷹9號火箭上的其他衛星。

美國政府的軌道物體數據庫顯示，SpaceX的數次任務都部署了衛星，但該公司和政府都未承認過。兩名消息人士證實，這些都是為星盾網絡發射的測試樣機。

五角大樓已經是SpaceX的大客戶，使用其獵鷹9號火箭將軍事有效載荷發射上太空。一名消息人事透露，「星盾」的第一個樣機衛星是在2020年發射，這是價值約2億美元的單獨合同的一部分，這也幫助SpaceX墊立基礎取得後續的18億美元合同。

計劃中的「星盾」網絡與「星鏈」是分開的。「星鏈」是SpaceX公司不斷發展的商業寬帶衛星星座，在太空中擁有約5500顆衛星，為消費者、企業和政府機構在幾乎全球各地提供互聯網。

而這個機密的間諜衛星群是美國政府最嚮往的太空能力之一，因為它旨在對地球上的活動提供最持久、全面和快速的覆蓋。

一名消息人士在談到網絡覆蓋範圍時形容：「所有人都無所遁形。」

中國也在自建衛星星座

馬斯克同時也是特斯拉公司的創始人兼首席執行官，以及社交媒體平台X的所有者。他推動了太空領域的創新，但也令部分拜登政府官員不滿。他控制烏克蘭的星鏈，基輔軍方在與俄羅斯的衝突中使用星鏈網絡進行安全通信。馬斯克而非美國軍方在戰區對星鏈的控制權，造成了他與美國政府之間的緊張關係。

路透社的一系列報導曾詳盡描述馬斯克的製造業務如何損害消費者和工人利益，其中包括SpaceX。

星盾網絡是美國與競爭對手為爭奪太空軍事霸權不斷加劇競爭的一部分。通過擴大間諜衛星系統，以一個龐大的低軌道網絡，提供更快、近乎恆定的地球成像，取代更高軌道上笨重而昂貴的航天器。

中國也計劃開始建立自己的衛星星座。五角大樓已經警告稱，俄羅斯可能構成太空武器威脅、癱瘓整個衛星網絡。

「星盾」旨在提高抵禦來自尖端太空強國攻擊的能力。兩名消息人士稱，網絡還旨在大幅擴展美國政府的遙感能力，將由配備成像傳感器的大型衛星以及更多的中繼衛星組成，後者通過衛星間激光傳遞成像數據和其他通訊信息。

美國國家偵察局包括來自美國空軍和中央情報局的人員，為五角大樓和其他情報機構提供機密衛星圖像。

三名消息人士表示，間諜衛星將安裝另一家公司提供的傳感器。

（路透社）

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