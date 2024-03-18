人妻拒性交自爆是無性戀…婚姻瀕破裂 閨密獻身相助、人夫見床上裸女崩潰

不少人認為婚姻應該有性有愛，但部份愛侶明明深愛對方，偏偏提不起性致。美國1名人夫在網上大抱怨，與妻子結婚4年，起初一切正常，但年半前開始性行為次數減少，令到婚姻關係惡化，更試過最長5個月沒有性愛。

夫婦接受婚後治療和諮詢，女方強調深愛丈夫，但承認自己是無性戀，人夫聞言大受打擊，經過溝通後認為應該要離婚。惟妻子卻堅拒分開，甚至在對方不知情下，安排閨密全裸躺在住處床上，以便和丈夫發生關係解決性慾，人夫當場拒絕，暫未知這段婚姻是否還有救。

網友紛紛留言力挺人夫，直指「你做得對，不應和妻子的閨密發生關係，交由律師處理吧」、「無人可以強迫你繼續維持婚姻」、「妻子安排閨密上陣，行為的確看似無性戀」、「是否假裝容許發生關係，其實想指控你出軌索取更多贍養費？」。

34歲原po在「Reddit討論區」表示，與29歲妻子在田納西州結婚4年，性愛次數和關係一直正常，但直到年半前，夫妻的性行為次數明顯下降，婚姻關係隨之惡化。雖然他們會擁抱接吻聊天，但妻子一直拒絕再有進一步行為，試過長達5個月沒有性交。

原po提出質疑，而且與妻子接受婚後治療和諮詢，甚至測試雙方的荷爾蒙水平，明明結果是一切正常，每次完成治療和諮詢後都會起到作用，但只能維持一段時間，之後回復每月1次性交的頻率。好幾次詢問妻子是否對他失去興趣，但她均否認，再問是否他在其他方面做錯，導致她不想發生關係，她回答原po沒有做錯。

大約1個月前，妻子在接受治療後形容自己是無性戀，所以最近不想發生關係。原po感到困惑，明明關係剛開始時正常，「雙方有如此美妙性生活」，但原po不會強迫妻子發生關係，他們即場進行長時間交談，得出的結論是應該離婚。惟妻子拒絕建議，並稱會想辦法解決。3個星期後，雙方仍然沒有發生過關係，原po決定為了自己的心理健康着想，再次提出離婚，繼而向妻子遞上相關文件。

原po下班回家詢問妻子會否簽署離婚文件，她直截了當地表明「不會離婚」，然後改變話題，表現得好像一切如常。但原po重申「不能處於沒有性愛的婚姻中」，離婚反而對雙方公平，建議儲蓄和投資一人一半，她可以保留住所和2輛車輛，樓主保留自己跑車，同時承擔餘下債務，但妻子始終不肯妥協。

原po日前回家走進睡房時，發現妻子1名的27歲閨密全裸躺在他們的床上，他見狀立即道歉和關上房門，並到廚房質問妻子發生何事。妻子解釋閨密願意幫忙，同意和他發生關係解決性慾。他對事件感到難以置信，強調不會和妻子以外的女性發生關係，要求閨密離開。同時他收拾行李，當晚就搬到附近酒店，即使妻子、岳母和其他家人一直致電，但他都沒有回電。

妻子有一晚來到酒店多次道歉，承認自己一直都是無性戀，自己和全家人從她16歲起就知道，這亦是和拍拖3年的前男友分手的原因，她一直盡自己努力去發生關係，原po是她首名能夠忍受維持發生關係的人，她的確有數次感到享受，但過了一段時間，她仍然覺得自己「被強暴」，她不想離婚，所有資產都可以不要，只是想和原po一起，準備盡一切努力留住丈夫，甚至表示可以簽署婚後協議，證明所言非虛。妻子強調閨密的確自願幫忙，她自己亦信任閨密，不想他和其他異性發生關係。

面對妻子的坦白，他詢問為何她一直不肯說出真相，她稱強迫自己和他發生關係，荷爾蒙測試、婚後治療，以及其他「解決方案」，都只是拖延時間，以便尋找另一種性愛方式，抑或給予時間讓自己再次和他發生關係。

對話歷時數小時，他們在床上相擁哭泣，最後都沒有發生關係，妻子懇求先生暫緩離婚，共同尋找解決方法，然後離開酒店房間。但律師向先生表示，離婚無須得到妻子許可，如果先生堅持己見，就可以離婚，只不過需要較多時間，現時情況令先生不知道如何是好。

多名網友紛紛留言指「離婚吧，你值得更好」、「確保有1位好律師，並讓他們處理即能解決問題」、「她一直欺騙你」，亦有人質疑事件的實實性，認為可能有人虛構故事。

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文章授權轉載自《香港01》