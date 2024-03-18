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路透：SpaceX替美打造間諜衛星網

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
SpaceX遭爆料替美國打造間諜衛星網。圖為SpaceX獵鷹九號火箭去年七月運載星鏈衛星，從佛州卡納維爾角美國太空軍基地發射升空。（美聯社）
SpaceX遭爆料替美國打造間諜衛星網。圖為SpaceX獵鷹九號火箭去年七月運載星鏈衛星，從佛州卡納維爾角美國太空軍基地發射升空。（美聯社）

路透十六日引述五名知情人士獨家報導，美國億萬富豪馬斯克創辦的太空探索科技公司（SpaceX），正依照其和美國國家偵查局（ＮＲＯ）簽訂的十八億美元（台幣約五七三點六億元）保密合約，為美國政府及軍方打造一個由數百枚間諜衛星組成的衛星網絡。與此同時，中國大陸也計畫開始建構它的衛星星座（或稱衛星星系）。

該報導認為，該合約證明馬斯克與美國國安單位間的關係加深。相關計畫也凸顯SpaceX涉入美國情報和軍事方案有多深，並說明美國國防部對以支援地面部隊為目的的低地球軌道衛星系統加大投資力道。

前述知情人士也說，這紙合約代表美國情報單位愈來愈信賴SpaceX，而該公司由於是否在俄烏戰場開放其星鏈連結的問題和拜登政府出現齟齬並引發爭議。

這些匿名知情人士指稱，該網絡正由SpaceX的星盾事業單位，按二○二一年所簽的前述合約建造，而ＮＲＯ是管理美國間諜衛星的情報機構。若該計畫成功，將大幅提升美國政府及美軍迅速發現與找出其潛在（威脅）目標的能力，在全球範圍幾乎無遠弗屆、無所遁形。

華爾街日報二月曾披露這筆十八億美元保密合約，但只提到SpaceX是和某情報機構簽約，也沒詳述該計畫目的。路透報導則首度揭露該合約旨在藉由數百顆具地球成像能力的衛星，打造一個強大的新間諜系統，能在低軌道成群結隊地運作。

路透記者未能確定此一新衛星網絡將何時上線，也無法確定除SpaceX，該計畫是否還有其他公司依它們各自的合約參與。

ＮＲＯ雖發聲明承認其執行發展尖端衛星系統的任務，還有它跟其他政府單位、企業、研究機構甚至外國的夥伴關係，但該局仍婉拒對路透報導置評。

前述知情人士說，該計畫的衛星能追蹤地面目標，並與美國情報及軍事官員共享相關資料數據。原則上這將使美國政府快速捕捉地面活動的連續影像，而且幾乎無死角。

SpaceX 美國 間諜

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