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要求TikTok出售 美向保護主義傾斜

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

華府過去一周兩度對外國企業強硬出手，除聯邦眾議院通過法案要求TikTok出售或禁用，總統拜登也罕見聲明反對新日本製鐵收購美國鋼鐵公司，主張美鋼應由美國人持有。華爾街日報十六日報導，這顯示華府進一步放棄擁護開放的國際貿易，轉而擁抱更民族主義和保護主義的經濟。

這些舉措展現對美國國安的顧慮正擴大影響美國人生活和經濟活動，這恐使外國投資人和企業在美從商的意願冷卻。短期內，支持美企由美國人保有雖可能有助造福本土業者和部分勞工，但經濟理論顯示，長期來看，限制進口和外國投資可能提高消費者開銷，並剝奪美國勞工和企業的關鍵知識及資本。

二○一六年底前，民主、共和兩黨領袖普遍信奉所謂「華盛頓共識」，支持開放外國貿易和投資並盡量減少政府干預市場。但二○一七年一月共和黨籍總統川普上台後打破往例，對中國大陸及美國盟國施加關稅。民主黨的拜登二○二一年上任後，也延續諸多前朝政策；白宮國安顧問蘇利文去年演說時，還將此新取向稱作「新華盛頓共識」。

華府新興的民族主義傾向亦和拜登推廣電動車的努力相背。拜登涵蓋氣候、健康和稅收的「降低通膨法」提供購買電動車者最多七千五百美元稅收抵免，卻設下條件：該車須在北美組裝且電池未用到來自中國的原料。

拜登 美國

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