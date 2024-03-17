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「恐對中國大陸發出錯誤訊息」 艾思博憂川普採孤立主義

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
川普政府內的國防部長艾思博已轉換跑道，改做民間國防遊說。(美聯社)
川普政府內的國防部長艾思博已轉換跑道，改做民間國防遊說。(美聯社)

日本讀賣新聞十六日刊出美國前總統川普任內國防部長艾思博華府專訪。針對已獲共和黨今年總統提名人足夠初選選舉人票的川普若明年重返白宮，艾思博預料，「第二任川普政府」將推動明顯的孤立主義外交政策，若他果真停止援烏、將主權國家烏克蘭部分領土送給俄羅斯總統普亭，那將對中國大陸發出錯誤訊息，即台灣、日本和南韓「有事」時，美國恐不會拔刀相助。

艾思博受訪時預測，川普今年若勝選，上台後將強硬要求美國盟邦及友好國家增加國防（經費）分攤，恐對這些國家的安全造成影響。

艾思博擔憂，「川普總統」將報復其卸任後受到的法律起訴，持續破壞美國民主及制度。川普第一任時雖克制未採孤立主義，但「第二任」恐不會像首任時般自制。例如他就任後可能很快中止援烏，接著將目標轉向北約組織（ＮＡＴＯ）。

作為同盟國的日本，儘管首相岸田文雄已宣布將在二○二七年度將國防開支增至占國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之二，但川普尚未對此置評，他當選後有可能說夠、也可能說不夠。尤其日本是美國海外駐軍最多的國家地區，很容易就被他鎖定，他有可能施壓日本政府購買更多美製武器，使日方財政負擔增加。

艾思博自詡為國際協調合作主義者，川普第一任時「有像他這樣的人」，但川普若重返白宮，用人首要考量將是對他是否忠心。然而，中國在亞洲帶來的威脅已愈來愈大，歐洲與中東亦面臨類似威脅，這促使許多美國人在這方面認同川普說法。

已故共和黨籍總統雷根的「和平靠實力」信念，旨在強調美國在自由世界領導地位的重要性，美國雖有必要加強美墨等國境管理和因應移民問題，但也必須支援盟國及志同道合國家，這兩件事應並行不悖。

川普 日本 美國

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